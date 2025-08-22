Legionelosis: síntomas y cómo prevenir el contagio 

Después de que la bacteria Legionella crece y se multiplica en el sistema de agua de un edificio, el agua que las contiene puede dispersarse en forma de gotitas

Al menos cinco personas fallecidas y 108 enfermas por el virus Legionario en el sector de Central Harlem, en Manhattan, área donde residen miles de dominicanos, informa el Departamento de Salud e Higiene Mental de esta ciudad.

A propósito de los recientes casos, hoy conozca más sobre el tema:

¿Qué es la legionelosis?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describre la legionelosis, como una enfermedad ambiental que presenta variaciones en cuanto a su gravedad, desde afecciones leves con fiebre hasta neumonías que pueden ser mortales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas son las principales características de esta enfermedad que está presente prácticamente en todo el mundo.

La gravedad de la enfermedad va desde una tos leve hasta una neumonía con rápido desenlace fatal (REUTERS/Agustin Marcarian)



Lee más: Legionelosis

Síntomas

La forma no neumónica (Fiebre de Pontiac) es una enfermedad aguda de resolución espontánea que se manifiesta con síntomas similares a los de la gripe y remite generalmente al cabo de 2 a 5 días. Los síntomas principales son fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general y dolor muscular. No se suele asociar la muerte a este tipo de infección.

es una enfermedad aguda de resolución espontánea que se manifiesta con síntomas similares a los de la gripe y remite generalmente al cabo de 2 a 5 días. Los síntomas principales son fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general y dolor muscular. No se suele asociar la muerte a este tipo de infección. La Enfermedad del Legionario, la neumonía, cursa inicialmente con fiebre, pérdida de apetito, cefalea, malestar general y letargo. Algunos pacientes también refieren dolor muscular, diarrea y confusión.

Transmisión

La forma de transmisión más frecuente de Legionella es la inhalación de aerosoles contaminados procedentes de torres de enfriamiento para aire acondicionado, sistemas de agua fría y caliente, humidificadores e instalaciones de hidromasaje.

La infección también puede producirse por aspiración de agua o hielo contaminados, sobre todo en pacientes hospitalizados vulnerables, o por exposición del recién nacido durante los partos en el agua.

No hay transmisión directa de persona a persona.