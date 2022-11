Legisladores apoyan el X Censo Nacional

El X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 ha sido aceptado por la mayoría; sin embargo, algunos sectores se han mostrado en las redes sociales en contra de que se ejecute dicho levantamiento, que será desde el próximo jueves 10 hasta el 23 de noviembre.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a una rueda de prensa para mostrar su apoyo a las autoridades para que el país sea censado, e hizo un llamado a la población para que no escuche «voces agoreras».

«Todo está listo para que desde mañana inicie el censo. Y les decimos a la población que no deben llevarse de voces agoreras que lamentablemente tratan de oponerse o sacar partida política de cualquier situación que se esté dando en la República Dominicana», aseguró Pacheco.

Además, Eddy Montás, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también mostró su apoyo al décimo censo. «Es cierto que tenemos situaciones de seguridad y mucha gente tal vez no confíe, también es cierto que si nosotros no sabemos lo que tenemos, si no nos contamos cuántos somos, no podemos planificar las políticas públicas que van a mejorar la calidad de vida de los dominicanos», dijo.

Mientras, el presidente del partido Opción Democrática, José Horacio, arremetió contra los que se muestran contrario al censo: «Se está diciendo muchas mentiras y se está diciendo mucha información falsa», acotó. El diputado llamó a la población a que colabore con la ejecución que iniciará desde este jueves 10.

También, otras organizaciones políticas y diversos sectores han mostrado su apoyo al censo. La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) resaltó la importancia de que el país sea censado, e hizo un llamado a la población a participar y colaborar para que el levantamiento de los datos por parte de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) se desarrolle de manera exitosa.

De su lado, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, condenó hoy la estrategia de boicot que se le estaría haciendo al X Censo de Población y Vivienda, apostando a su fracaso, lo cual sería una derrota para todos los dominicanos.

“Es grave que haya gente haciendo politiquería a costa del Censo, dejando ver claro el atraso político que predomina en esos partidos”, manifestó Moreno.

Agregó que lo más preocupante es la actitud pusilánime asumida por los funcionarios responsables, que han dejado que mucha gente sea confundida por manipuladores profesionales, “todo lo cual es evidencia de la ausencia de institucionalidad y la falta de autoridad de este gobierno para hacer respetar la ley”.