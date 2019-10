Legisladores citan funcionarios de Trump para investigarlos

La investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump se expandió ayer a una batalla constitucional entre el poder ejecutivo y el Congreso, después que los demócratas enviaron una citación a funcionarios de la Casa Blanca y el mandatario señaló que no habrá cooperación de su gobierno.

La Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la cámara baja emitió la citación como parte de la investigación para un juicio político en contra de Trump.

Se prevé que la Casa Blanca envíe una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en la que argumentará que el Congreso no puede iniciar su pesquisa de juicio político sin tener primero una votación para autorizarla. Se presume que en la misiva se indicará que el gobierno no cooperará con la investigación sin que se realice primero la votación.

Trump dijo que la medida posiblemente sea aprobada por la cámara baja, pero pronosticó que tendrá resultados contraproducentes para demócratas. “Creó van a pagar precio muy alto en las casillas”.

Los presidentes demócratas de tres comisiones de la Cámara de Representantes (Elijah Cummings, Adam Schiff y Eliot Engel) advirtieron a Trump en carta adjunta a la citación, que indicaba: “La presidenta Pelosi ha confirmado que la investigación de juicio político está en transcurso y a la Casa Blanca no le corresponde indicar lo contrario”. Trump hizo sus declaraciones después que los demócratas enviaran solicitud de documentos al vice Mike Pence sobre sus contactos con Ucrania.