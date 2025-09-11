Legisladores exigen investigación rigurosa por muerte de cinco hombres en Santiago

Legisladores exigen investigación rigurosa por muerte de cinco hombres en Santiago

Legisladores de distintas bancadas del Congreso Nacional han solicitado una investigación profunda y transparente sobre la muerte de cinco hombres ocurrida recientemente en Santiago, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

El hecho ha generado preocupación entre representantes políticos, quienes insisten en que la lucha contra la delincuencia debe realizarse dentro del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Pedimos que se aclare, que ese hecho sea investigado hasta las últimas consecuencias, que no quede impune, porque en la República Dominicana no pueden seguir pasando hechos que están al margen de la ley”, expresó el senador Antonio Marte.

Aunque aún no se ha emitido un informe oficial sobre lo sucedido, algunos congresistas han manifestado que es necesario esperar los resultados de las pericias técnicas antes de emitir juicios definitivos.

“Lo que yo puedo decir es que a los delincuentes hay que tranquilizarlos, pero ya más adelante el vocero tendrá los peritos, y dará al país las declaraciones correctas”, agregó el senador Rogelio Genao sobre el hecho.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han expresado su preocupación y han solicitado que se garantice la transparencia del proceso, así como la rendición de cuentas en caso de que se compruebe el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Digo