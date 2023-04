Legisladores reaccionan previo a visita de vicesecretaria de los EEUU a RD

El anuncio de que, Wendy Sherman, vicesecretaria de Estados de los Estados Unidos, visitará mañana miércoles al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para entre los temas abordar la crisis haitiana, de inmediato ha generado la reacción de algunos legisladores.

Para el senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, reprimió que desde los Estados Unidos se busque “entremeterse” con los problemas que afecta al país, al tiempo de agregar que “nosotros no queremos a los haitianos aquí”.

“(…) Como que uno tiene que hacer lo que ellos digan, ellos se equivocaron. Que buscan ellos con entremeterse en los problemas de nuestro país, yo creo que no deben entremeterse. El país nuestro no puede aceptar que ningún otro país venga influenciar con tema haitiano. Nosotros no queremos a los haitianos aquí, es que no los queremos”, dijo Marte.

Mientras, la diputada por el Partido Reformista Social Cristianos (PRSC), Rafaela “Lila” Alburquerque, señaló que los dominicanos no acuden a suelo norteamericano a “imponerles nada”.

“Aquí no hay manera de que al pueblo dominicano nadie le vaya a poner condiciones para que nosotros aceptemos lo que ellos quieran. Nosotros no vamos a los Estados Unidos a imponerles nada, este es un país libre y democrático”, refirió la veterana legisladora.

Poder Ejecutivo

Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, manifestó que el presidente Luis Abinader no es un “hombre” al que se le “impongan” temas.

“Pienso que los Estados Unidos es un país tradicionalmente amigo y relacionado con la República Dominicana como lo son otros y que los países no pueden vivir de manera individual en el mundo, tienen que mantener una interrelación. El presidente Abinader no es un hombre de que nadie le imponga nada”, puntualizó.