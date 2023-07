Legisladores respaldan propuesta impondría tarifa económica a parturientas extranjeras

Ante la propuesta del Instituto Duartiano de colocar una tarifa para las parturientas haitianas como medida para reducir la demanda de estas en los hospitales dominicanos y reducir la carga presupuestaria, legisladores de diferentes bancadas la ven bien mientras otros tienen sus dudas.

En ese sentido, el senador de Pedernales por el Partido Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, apoya que al igual que a las dominicanas las extranjera también deban pagar dicho impuesto.

“(…) Tú tienes que pagar los servicios, entonces si al dominicano se le cobran los servicios como es que entonces al extranjero no (…) Nosotros estamos proponiendo una resolución en la que planteamos que el Estado dominicano en su presupuesto cuantifique el gasto que tenemos como país con Haití”, dijo Sánchez.

De su lado el veterano diputado Máximo Castro Silverio, señaló que estaría dispuesto e apoyar la iniciativa pero que antes esta debe ser estudiada a profundidad.

“Si esa es una medida que pudiera realmente dar resultados para uno detener la inmigración yo estoy de acuerdo, pero hay que estudiarla con mucha profundidad porque hay un problema humano que hay que tratar de salvarlo”, refirió el legislador del Partido Reformita Social Cristiano (PRSC).

Sin embargo, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo, se mostró en parte en desacuerdo y llamó a prestar atención en como las parturientas haitianas llegan a la República Dominicana para parir.

“Eso no procede, son gente que tienen una mente retorcida en contra de los seres humanos, como tú le vas a plantear eso a una persona que vaya a parir a un hospital disque le vayas a cobrar. Si se le cobra a los dominicanos entonces que se le ponga a todo el mundo, pero no que pongan un impuesto exclusivo para una ciudadana que no elige venir, ella paga por venir”, indicó Restituyo.