Leidy Blanco: “La corrupción lacera la democracia y se protege desde estructuras de poder”

Leidy Blanco habló durante una entrevista en El Despertador, del Grupo SIN.

La abogada y coordinadora de Participación Ciudadana Leidy Blanco advirtió que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana enfrenta serios obstáculos debido a la protección que reciben los implicados desde estructuras de poder político y económico.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa Telematutino 11, donde abordó los desafíos del sistema judicial frente a los casos de corrupción de alto perfil.

Blanco señaló que existe una cultura de impunidad arraigada en el país, que ha permeado incluso la psiquis del Poder Judicial, lo que obliga al Ministerio Público a “sobreprobar” los expedientes para lograr condenas. “La impunidad ha hecho espacio en todas las estructuras de la vida nacional”, afirmó.Desigualdad en la aplicación de justicia

La jurista denunció una desproporcionalidad en el trato judicial, comparando el rigor aplicado a ciudadanos sin respaldo social con la flexibilidad que reciben figuras vinculadas al poder. “Al hijo de Machepa se le conoce medida de coerción de inmediato, pero los grandes casos se dilatan”, expresó.

Blanco también criticó los acuerdos negociados en casos de corrupción, como las delaciones premiadas, que permiten a empresas entregar sumas millonarias sin que se conozca el alcance real de sus beneficios.

Otro punto de preocupación fue la prescripción de la acción penal, que según Blanco, no debería aplicarse a delitos de corrupción. “La corrupción debería considerarse un crimen de lesa humanidad que no prescribe”, afirmó, recordando que muchos casos presentados en 2020 podrían extinguirse legalmente en 2025 si no se agilizan los procesos.

Finalmente, Leidy Blanco instó a la sociedad dominicana a mantenerse vigilante y exigir sentencias ejemplares. “La corrupción lacera nuestras instituciones, la democracia, la credibilidad y los derechos fundamentales como la salud y la educación”, concluyó.