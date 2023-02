La cantante Lele Pons reveló este domingo que será dentro de un mes su boda con Guaynaa.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje:

¨Queda un mes…. (adivinen quién viene)¨, posteó.

La sobrina de Chayanne dijo además que estará bien acompañada de sus amigos y de varios famosos.

Además, compartió una serie de fotografías donde mostró cómo estarán organizadas las mesas de los invitados, las cuales tendrán entre 18 y 10 invitados, dependiendo si son circulares o alargadas, sumado a que serán alrededor de 26 mesas de invitados.

Hasta el momento, los artistas confirmados a la fiesta son: Prince Royce, Lola Índigo, Anitta, Becky G, Sebastian Yatra, Mau y Ricky posiblemente con sus parejas, el tío de la novia, Chayanne, Greicy, y hasta Paris Hilton.

«Oh mi Dios, todavía no puedo creer esto», «No he recibido la invitación», «Nos ganaron al Guaynaa», «Es que no puedo de la emoción», «¡¡¡Queda un mes y la Lele se va a casar!!! ¡¡Súper Contenta!!», «Que este nuevo ciclo de vida está repleto de bendiciones de Dios universal y los maestros mis guaynapons», «Lele si me invitas yo voy», «A mí no me ha llegado la invitación», «¡¡¡Seguro que serás una novia increíble!!! Que bueno verte feliz», son algunos de los comentarios en redes sociales.

Sobre la propuesta de matrimonio

Se recuerda que la pareja se comprometió el pasado 31 de julio, durante el festival Tomorrowland 2022.

“¿Te casarías conmigo?”, le preguntó Guaynaa a su novia en inglés mientras se hincaba sobre una rodilla y sacaba del bolsillo el anillo de compromiso.

“íClaro que sí!”, respondió Pons en español con lágrimas en los ojos entre los gritos y vítores de la multitud.

Más tarde, la pareja y otros asistentes al concierto, incluidos Aoki y Paris Hilton, publicaron videos de ese momento en redes sociales.

“AHHHHH YESSSSSSS!!! SIIIIIIII!!! ?????? happiest day of my life (el día más feliz de mi vida)”, escribió Pons en su cuenta de Instagram el domingo.

Pons y Guaynaa anunciaron al mundo que eran pareja en diciembre de 2020 en Instagram y meses después, a principios de 2021, lanzaron juntos una canción: “Se te nota”.

Desde entonces, han publicado en sus redes fotos y videos ocurrentes y chistosos, incluida una serie de fotografías en las que ella inicialmente luce sorprendida al creer que él se ha arrodillado para pedirle la mano cuando en realidad solo se está amarrando los zapatos.