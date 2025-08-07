LENDOF es reconocido como referente regional en los Latin  American Wedding Awards 2025

Wladimir Lendof

Con una destacada participación en los Latin American Wedding  Awards (LAWA) 2025, la firma dominicana Lendof —líder en relaciones  públicas y organización de eventos de alto perfil— fue reconocida con  tres importantes galardones, reafirmando su posicionamiento como  referente de excelencia, creatividad y compromiso social en la región.

Los galardones otorgados fueron:

Mejor Organizador de Eventos Sociales – República Dominicana Mejor Organizador de Eventos Sociales – Gran Santo Domingo Premio a la Responsabilidad Social en Eventos

Estos reconocimientos reflejan el resultado de un equipo que trabaja  con visión compartida, dedicación minuciosa y pasión genuina por  crear experiencias inolvidables.

“Estos premios no llevan un solo nombre. Llevan el de un equipo que  convierte lo extraordinario en posible y cada proyecto en una experiencia inolvidable,” expresó Wladimir Lendof, fundador y director de la firma, durante la premiación.

Con más de 28 años de trayectoria, Lendof & Asociados ha  transformado la manera de concebir y ejecutar eventos corporativos y  sociales en la República Dominicana, integrando logística impecable,  sensibilidad estética y un fuerte componente de innovación con  propósito.

El Latin American Wedding Awards es uno de los reconocimientos más  prestigiosos de la industria de eventos en la región. No solo premia el  talento y la excelencia operativa, sino también el impacto positivo en  las comunidades. En ese sentido, el galardón a la Responsabilidad  Social en Eventos destaca el compromiso de Lendof & Asociados con  iniciativas que combinan creatividad, propósito y sostenibilidad. «Vamos por lo que sigue, con la misma pasión y compromiso que nos  han traído hasta aquí,» concluyó Lendof, reafirmando el espíritu de  evolución constante que caracteriza a su equipo.

