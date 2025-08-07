LENDOF es reconocido como referente regional en los Latin  American Wedding Awards 2025

Con una destacada participación en los Latin American Wedding Awards (LAWA) 2025, la firma dominicana Lendof —líder en relaciones públicas y organización de eventos de alto perfil— fue reconocida con tres importantes galardones, reafirmando su posicionamiento como referente de excelencia, creatividad y compromiso social en la región.

Los galardones otorgados fueron:

• Mejor Organizador de Eventos Sociales – República Dominicana • Mejor Organizador de Eventos Sociales – Gran Santo Domingo • Premio a la Responsabilidad Social en Eventos

Estos reconocimientos reflejan el resultado de un equipo que trabaja con visión compartida, dedicación minuciosa y pasión genuina por crear experiencias inolvidables.

“Estos premios no llevan un solo nombre. Llevan el de un equipo que convierte lo extraordinario en posible y cada proyecto en una experiencia inolvidable,” expresó Wladimir Lendof, fundador y director de la firma, durante la premiación.

Con más de 28 años de trayectoria, Lendof & Asociados ha transformado la manera de concebir y ejecutar eventos corporativos y sociales en la República Dominicana, integrando logística impecable, sensibilidad estética y un fuerte componente de innovación con propósito.

El Latin American Wedding Awards es uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria de eventos en la región. No solo premia el talento y la excelencia operativa, sino también el impacto positivo en las comunidades. En ese sentido, el galardón a la Responsabilidad Social en Eventos destaca el compromiso de Lendof & Asociados con iniciativas que combinan creatividad, propósito y sostenibilidad. «Vamos por lo que sigue, con la misma pasión y compromiso que nos han traído hasta aquí,» concluyó Lendof, reafirmando el espíritu de evolución constante que caracteriza a su equipo.