León XIV, el papa del sur que redefine la diplomacia vaticana

Por Luis Miguel Santibáñez Suárez

La elección del papa León XIV ha marcado un punto de inflexión inesperado en la historia reciente de la Iglesia católica y de la diplomacia internacional. Su nombre secular, Robert Francis Prevost, no solo lo distingue como el primer pontífice de origen estadounidense, sino también como un líder profundamente enraizado en América Latina, especialmente en Perú, donde desempeñó su labor episcopal durante casi dos décadas. Esta doble pertenencia —norte y sur, centro y periferia— es mucho más que un dato biográfico: es el eje de un giro geopolítico que podría redefinir el rumbo del Vaticano en el siglo XXI.

La Iglesia católica cuenta hoy con cerca de 1.378 millones de fieles en todo el mundo, según el Anuario Pontificio 2023, publicado por la Oficina Central de Estadística de la Iglesia. De ese total, aproximadamente el 41% reside en América Latina y el Caribe, de acuerdo con estimaciones recientes del Pew Research Center (2023), lo que convierte a la región en el mayor bloque católico global. Sin embargo, ese peso demográfico no siempre se ha reflejado en la toma de decisiones o en el liderazgo eclesial.

La elección de León XIV tiene, por tanto, un profundo significado simbólico y estratégico. En un mundo marcado por la fragmentación geopolítica y la crisis de liderazgos morales, el Vaticano vuelve a posicionarse como un actor con potencial para mediar, denunciar y proponer. Y lo hace a través de un papa que conoce de cerca tanto el poder central como las periferias históricamente marginadas.

Su trayectoria pastoral en Perú —donde fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y administrador apostólico de Moyobamba— no fue la de un visitante ocasional, sino la de un agente comprometido con el tejido social. En un país donde, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), alrededor del 25% de la población vive en situación de pobreza, su liderazgo ha sido valorado por su cercanía a las comunidades de base y su defensa de los derechos de los pueblos originarios, en particular en la Amazonía. Esta región figura entre las más afectadas por la deforestación, la minería ilegal y el crimen ambiental, según lo reportado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) en 2023.

Gracias a esta experiencia, León XIV posee una comprensión directa de las desigualdades estructurales del sur global, pero también una capacidad singular para dialogar con las élites económicas y políticas del norte. Esta dualidad le confiere una legitimidad que pocos líderes religiosos o políticos pueden reclamar hoy en día.

Desde los primeros gestos de su pontificado, ha mostrado un estilo directo, sobrio y comprometido. Ha ofrecido al Vaticano como posible sede neutral para facilitar el diálogo entre Ucrania y Rusia, en un contexto en que la guerra ha causado, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 500.000 muertes y ha desplazado a más de 14 millones de personas (informe 2024). También ha reafirmado el compromiso de la Iglesia con la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas, retomando el camino abierto por el Sínodo Amazónico de 2019 y reforzado por Francisco.

En América Latina, su elección ha generado un entusiasmo palpable. Su figura representa una esperanza en medio del avance de nuevas iglesias evangélicas y la creciente desafección hacia las instituciones religiosas tradicionales, un fenómeno ampliamente documentado por Latinobarómetro en su informe de 2023.

No obstante, su liderazgo no estará exento de desafíos. Su paso por Perú ha sido objeto de controversia debido a denuncias sobre presuntos encubrimientos de abusos sexuales en su diócesis. Aunque hasta la fecha no existen pruebas concluyentes y la diócesis de Chiclayo ha defendido la transparencia de su gestión, el tema ha sido recogido por medios como HuffPost y BBC Mundo, y ha generado debate en sectores eclesiales y mediáticos. La percepción pública sobre estos temas sigue siendo crítica: según el último Latinobarómetro, el 68% de los católicos latinoamericanos considera insuficientes las acciones de la Iglesia frente a los casos de abuso clerical.

La forma en que León XIV afronte este tema será determinante para el tono de su pontificado. No solo marcará su relación con la opinión pública, sino también su capacidad para impulsar una reforma institucional con credibilidad. La Iglesia, más que nunca, necesita líderes con voluntad de asumir errores pasados y ofrecer garantías de cambio.

El perfil y la historia de León XIV abren escenarios inéditos para la relación entre la Iglesia y los Estados latinoamericanos. Su pontificado podría traducirse en una Iglesia más activa en la defensa social y ambiental, ya que su experiencia en Perú sugiere un liderazgo pastoral orientado a la justicia social. Se espera una mayor presión de la Iglesia hacia los gobiernos latinoamericanos en temas de pobreza, salud, educación y medio ambiente, en sintonía con la Doctrina Social de la Iglesia.

También podría haber una mayor incidencia en la protección de la Amazonía y de los pueblos originarios. La Amazonía, que abarca ocho países y es hogar de más de 400 pueblos indígenas, se ha convertido en un tema prioritario para el Vaticano. El papa podría fortalecer el diálogo y la presión sobre los gobiernos amazónicos respecto a políticas extractivas, protección ambiental y derechos colectivos, incluso si esto genera tensiones con Estados que priorizan el desarrollo económico.

Otro escenario probable es la renovación del rol de la Iglesia como mediadora. La diplomacia vaticana, bajo León XIV, podría recuperar protagonismo en la mediación de conflictos políticos y sociales, como ya ocurre en Colombia o Nicaragua. La búsqueda de diálogo y la disposición a actuar como puente pueden revalorizar la presencia pública de la Iglesia, no solo como autoridad moral sino como agente concreto de reconciliación.

Es posible además un distanciamiento de la política partidista y un acercamiento a las bases. Su biografía sugiere una tendencia a fortalecer la autonomía de la Iglesia respecto de los partidos políticos, favoreciendo la presencia en comunidades de base y la cercanía con los sectores más vulnerables. Esto podría renovar el vínculo con la sociedad civil, aunque la influencia política directa de la Iglesia seguirá limitada por el pluralismo religioso y el avance de las iglesias evangélicas.

Por último, la transparencia y la credibilidad serán requisitos esenciales para el diálogo. La exigencia de rendición de cuentas en casos de abuso será fundamental para la legitimidad de la Iglesia ante los Estados. La credibilidad moral será el principal capital de León XIV en su relación con los gobiernos y la sociedad.

León XIV no es simplemente un nuevo rostro al frente de la Iglesia: es una figura con relevancia geopolítica. Su biografía le permite tender puentes entre culturas, religiones y bloques de poder. Puede hablar el idioma de los poderosos, pero también el de los olvidados. Puede influir en Washington sin traicionar las causas sociales que abrazó en los barrios del norte peruano. En un escenario internacional donde la reelección de Donald Trump reconfiguraría los equilibrios globales y reforzaría una agenda más nacionalista y conservadora, León XIV podría convertirse en un contrapeso moral e institucional. Aunque sus posturas sobre migración, medio ambiente o justicia social contrastan con las del presidente, su condición de estadounidense y su vocación diplomática podrían abrir canales de interlocución difíciles de imaginar con otros líderes religiosos.

Si logra navegar los desafíos internos y capitalizar el capital simbólico de su historia personal, León XIV podría consolidarse como un pontífice de transición: el que cierre la etapa de escándalos y polarizaciones, y abra un ciclo en el que la Iglesia retome su rol de actor global con autoridad moral y vocación de servicio.

En un mundo que necesita con urgencia más puentes y menos muros, la figura de León XIV no es una simple anécdota diplomática, es una jugada estratégica. La diplomacia vaticana vuelve a tener un rostro capaz de incomodar al poder, pero también de sentarse a dialogar con él. Y eso, hoy más que nunca, es indispensable.