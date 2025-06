León XIV lamenta que “nuestro mundo lucha por encontrar el valor de la vida humana»

Ciudad del Vaticano, 4 de Junio (EFE).- El papa León XIV lamentó este miércoles que “nuestro mundo lucha por encontrar el valor de la vida humana, incluso al final de sus días”, durante los saludos a los fieles francófonos en la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro ante miles de personas.

El pontífice estadounidense, que también posee nacionalidad peruana, pidió que “el Señor ilumine nuestras mentes para que sepamos defender la dignidad intrínseca de cada persona humana».

En su catequesis explicó asimismo que a veces “tenemos la impresión de que no encontramos sentido a nuestra vida- nos sentimos inútiles, inadecuados” o que “la vida transcurre y no nos sentimos reconocidos ni apreciados». Antes de agregar- “Cuando no nos sentimos apreciados, reconocidos, corremos el riesgo de vendernos al mejor postor».

Por ello animó “especialmente a los jóvenes, a que no esperen, sino que respondan con entusiasmo al Señor que nos llama a trabajar en su viña».

«¡No lo pospongas, arremángate, porque el Señor es generoso y no te decepcionará! Trabajando en su viña, encontrarás una respuesta a esa pregunta profunda que llevas dentro- ¿qué sentido tiene mi vida?”, animó.

Y añadió que “incluso en los momentos oscuros de la vida, cuando el tiempo pasa sin darnos las respuestas que buscamos, pidamos al Señor que salga de nuevo y nos alcance allí donde lo estamos esperando. ¡Él es generoso y vendrá pronto!». EFE

