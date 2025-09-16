León XIV reza por Charlie Kirk e insta a evitar la retórica política en Estados Unidos

  • EFE
León XIV reza por Charlie Kirk e insta a evitar la retórica política en Estados Unidos

León XIV. EFE

Ciudad del Vaticano. El papa León XIV ha afirmado que reza por el activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles de un disparo, y ha expresado su preocupación por la violencia política en su país, llamando a evitar esa retórica.

El pontífice, el primer estadounidense en la historia, así se lo transmitió el pasado domingo al nuevo embajador de Donald Trump ante la Santa Sede, Brian Francis Burch, según confirmó este martes el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

«Se que en la conversación con el nuevo embajador de EE.UU, el papa confirmó que reza por Charlie Kirk, su esposa y sus hijos y que expresó su preocupación por la violencia política», afirmó el portavoz, según publica el medio oficial ‘Vatican News’.

Lee más: El arma que se usó contra Charlie Kirk era un rifle del calibre 30, según medios  

G000bNgW8AAhssa
León XIV (Fuente externa)

Además, el papa habló al embajador sobre «la necesidad de abstenerse de utilizar una retórica e instrumentalización que conducen a la polarización en lugar del diálogo».

León XIV recibió el pasado domingo las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos Burch, en el pasado líder del grupo de defensa política conservador ‘CatholicVote’.

La Santa Sede no reveló detalles del encuentro, solo confirmó que se produjo, pero la embajada estadounidense ante el Vaticano ya había informado de que el pontífice había tratado «el trágico asesinato» del comentarista en redes conservador Charlie Kirk.

«El papa León subrayó que nuestras diferencias políticas nunca pueden resolverse con la violencia y le transmitió al embajador Burch que rezaba por la viuda de Kirk y por sus hijos», informó la legación en su cuenta de X.

G0zZZO3WwAAyGHt
Charlie Kirk con su familia (Fuente externa)

También leer: Muere activista Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en Utah

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

León XIV reza por Charlie Kirk e insta a evitar la retórica política en Estados Unidos
León XIV reza por Charlie Kirk e insta a evitar la retórica política en Estados Unidos
16 septiembre, 2025
Texas investiga a más de 100 maestros por comentarios sobre Charlie Kirk
Texas investiga a más de 100 maestros por comentarios sobre Charlie Kirk
16 septiembre, 2025
Marco Rubio califica a Charlie Kirk como un baluarte de la libertad de expresión
Marco Rubio califica a Charlie Kirk como un baluarte de la libertad de expresión
15 septiembre, 2025
JD Vance honra al activista Charlie Kirk en especial de su pódcast tras su trágica muerte
JD Vance honra al activista Charlie Kirk en especial de su pódcast tras su trágica muerte
15 septiembre, 2025
Mensaje de reverendo tras el asesinato Charlie Kirk: la paz debe prevalecer
Mensaje de reverendo tras el asesinato Charlie Kirk: la paz debe prevalecer
15 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

China, primer “electroestado” del mundo

China, primer “electroestado” del mundo

Violación y reinserción

Violación y reinserción

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

¿Para qué sirve el CNSS?

¿Para qué sirve el CNSS?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo