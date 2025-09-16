Ciudad del Vaticano. El papa León XIV ha afirmado que reza por el activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles de un disparo, y ha expresado su preocupación por la violencia política en su país, llamando a evitar esa retórica.

El pontífice, el primer estadounidense en la historia, así se lo transmitió el pasado domingo al nuevo embajador de Donald Trump ante la Santa Sede, Brian Francis Burch, según confirmó este martes el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

«Se que en la conversación con el nuevo embajador de EE.UU, el papa confirmó que reza por Charlie Kirk, su esposa y sus hijos y que expresó su preocupación por la violencia política», afirmó el portavoz, según publica el medio oficial ‘Vatican News’.

León XIV (Fuente externa)

Además, el papa habló al embajador sobre «la necesidad de abstenerse de utilizar una retórica e instrumentalización que conducen a la polarización en lugar del diálogo».

León XIV recibió el pasado domingo las cartas credenciales del nuevo embajador de los Estados Unidos Burch, en el pasado líder del grupo de defensa política conservador ‘CatholicVote’.

La Santa Sede no reveló detalles del encuentro, solo confirmó que se produjo, pero la embajada estadounidense ante el Vaticano ya había informado de que el pontífice había tratado «el trágico asesinato» del comentarista en redes conservador Charlie Kirk.

«El papa León subrayó que nuestras diferencias políticas nunca pueden resolverse con la violencia y le transmitió al embajador Burch que rezaba por la viuda de Kirk y por sus hijos», informó la legación en su cuenta de X.

Charlie Kirk con su familia (Fuente externa)

También leer: Muere activista Charlie Kirk tras recibir un disparo en un evento en Utah

