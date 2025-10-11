Leonardo Aguilera afirma compromiso de Banreservas con el turismo deportivo en Grand Thomas Celebrity Classic 2025

  • A P
Leonardo Aguilera afirma compromiso de Banreservas con el turismo deportivo en Grand Thomas Celebrity Classic 2025

Santiago.– El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, reafirmó el compromiso de la institución con el impulso del turismo deportivo en la República Dominicana, durante el cierre de la décimo novena edición del Grand Thomas Celebrity Classic 2025, celebrado en el campo Las Aromas Golf Course.

La jornada final congregó a 140 jugadores, completando así una participación total de 416 golfistas en las tres paradas del torneo, que se consolidó como uno de los eventos más relevantes en la historia del golf dominicano.

Durante la ceremonia, el doctor Aguilera realizó el primer putt de apertura y recibió un reconocimiento especial por parte de los organizadores, en agradecimiento a su apoyo constante al desarrollo del deporte y su visión de promover el turismo como motor de crecimiento económico y proyección internacional del país.

WhatsApp Image 2025 10 11 at 5.32.30 PM

“Desde Banreservas promovemos el turismo en todas sus manifestaciones, especialmente el turismo deportivo, que combina competitividad, hospitalidad e inversión. Este tipo de eventos fortalece la imagen de la República Dominicana como destino de clase mundial y contribuye al desarrollo sostenible de nuestras comunidades”, expresó Aguilera.

La clausura contó, además, con la presencia del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el gerente de Equifax en la República Dominicana, José Alberto Adam; el presidente de Wind Telecom, José Clase; y los representantes de Quality Life Foundation, Haime Thomas Frías Carela y Jimmy Frías Velázquez, organizadores del certamen.

Haime Thomas Frías, presidente de Quality Life Foundation, destacó el impacto del evento a lo largo de casi dos décadas:

“El Grand Thomas Celebrity Classic cumple 19 años siendo una plataforma de integración, valores y excelencia. Estas tres paradas reflejan nuestro compromiso con el desarrollo del golf y con la promoción de una vida de calidad a través del deporte”, señaló.

Marileidy Paulino cierra la temporada 2025 con un mensaje lleno de inspiración
A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Leonardo Aguilera afirma compromiso de Banreservas con el turismo deportivo en Grand Thomas Celebrity Classic 2025
Leonardo Aguilera afirma compromiso de Banreservas con el turismo deportivo en Grand Thomas Celebrity Classic 2025
11 octubre, 2025
Leonardo Aguilera, entre funcionarios más honestos y transparentes, según estudio
Leonardo Aguilera, entre funcionarios más honestos y transparentes, según estudio
8 octubre, 2025
Destaca hospitalidad de los dominicanos
Destaca hospitalidad de los dominicanos
7 octubre, 2025
Bien por Leonardo Aguilera
Bien por Leonardo Aguilera
6 octubre, 2025
Banreservas es estricto control lavado activos
Banreservas es estricto control lavado activos
26 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Ahora tronó duro Luisín Mejía

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

Edición impresa, viernes 10 de octubre de 2025

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

La politicidad de la designación de los jueces de las Altas Corte

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

Priorizar el crecimiento sin perder el agua: el gran desafío

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

La Página. Viernes 10 de octubre de 2025

Un país muy especial

Un país muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo