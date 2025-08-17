Leonardo Aguilera Batista: estratega económico al frente del Banco de Reservas

El nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas (Banreservas) de la República Dominicana es Leonardo Aguilera Batista. Su designación fue oficializada mediante el decreto 461-25, firmado por el presidente Luis Abinader el 17 de agosto de 2025.

¿Quién es Leonardo Aguilera Batista?

  • Economista, catedrático y consultor político con más de 30 años de experiencia.
  • Fundador y presidente del Centro Económico del Cibao (CEC), especializado en estudios económicos, de mercado y opinión pública.
  • Ha sido consultor político en República Dominicana, México, Haití y El Salvador.
  • Miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (Alacop).
  • Posee estudios en economía y política en el Instituto de la Economía Nacional de Odesa (URSS) y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
  • Ha sido docente en universidades de Colombia y República Dominicana (PUCMM, UTESA).

Experiencia en el sector público

Antes de asumir la presidencia de Banreservas, Aguilera se desempeñaba como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) desde 2020.

Su nombramiento representa un giro estratégico en la dirección del banco estatal, considerado clave en el desarrollo financiero del país

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

