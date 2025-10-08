Leonardo Aguilera, entre funcionarios más honestos y transparentes, según estudio

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas de República Dominicana, el doctor Leonardo Aguilera, se encuentra entre los primeros cinco funcionarios más honestos y transparente de la presente gestión que encabeza el presidente Luis Abinader.

Así lo establece el segundo informe anual de Índice de Confianza en el Gobierno de la consultora especializada SONDEOS, el cual fue dado a conocer ayer martes.

En dicho estudio, hecho del uno al cuatro del presente mes de octubre a través de un levantamiento presencial de 1,200 casos a nivel nacional, Aguilera obtuvo +74 % y -12 %, ocupando la cuarta posición en el listado, que es encabezado por el ministro de Turismo, David Collado con una valoración de +78%-14%.

Aguilera fue designado por el presidente Abinader el pasado 17 de agosto al frente de Banrservas, tras cinco años dirigiendo la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

Su gestión se ha caracterizado por desarrollar una línea honesta y transparente que le ha merecido varios reconocimientos.