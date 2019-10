Leonel como nunca antes: Se quitó gorra del PLD y habló de revolución

El ex presidente Leonel Fernández puso hoy un ingrediente distintivo y simbólico en su participación en la manifestación frente a la Junta Central Electoral (JCE), al colocarse una gorra morada desprendida de las siglas “PLD”, y solo utilizando el inscrito “Bosch”, en referencia al apellido del líder histórico y fundador de esa organización (Juan Bosch), y la estrella amarilla del partido.

La acción de Fernández, en medio de su reclamo por un presunto fraude en el pasado proceso de primarias abiertas celebrada por la JCE, fue complementada por la advertencia en su discurso ante cientos de seguidores, de la anulación de las elecciones en el nivel, a los fine de no dar lugar a “desempolvar el proyecto revolucionario”.

“Yo no he venido hoy aquí a exigir que se me reconozca una candidatura triunfante, vengo por un motivo de mayor razón. Hoy estamos aquí para defender la democracia de la República Dominicana”, refirió Fernández quien pidió la celebración de unos comicios “libres, diáfanos, transparentes y seguros” en el 2020.

Dijo que en todos los países en la historia del mundo, cuando se obstaculiza el acceso democrático al poder, la respuesta de los pueblos es la revolución.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reiteró su llamado a que se le practique una auditoría forense a los equipos y sistemas utilizados en las primarias del pasado domingo, tras insistir que se cometió un fraude electoral en su contra.

Sostuvo que la única manera de llevarse a cabo esa investigación es a través de esa auditoría, “que equivale a una autopsia”. “No puede quedar crimen impune si se puede realizar la autopsia, y nosotros estamos exigiendo que ese cadáver del fraude electoral del domingo seis de octubre, no se quede sin que se les realice la autopsia correspondiente”.