Leonel cree país ha sido ineficaz con pruebas

El candidato presidencial por Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó ayer que la República Dominicana no ha sido eficaz en la aplicación de pruebas para el coronavirus, porque en principio no se entendió claramente para qué servían, al tiempo de indicar que su importancia no solo radica en detectar si alguien tiene el virus o el potencial para contagiar a otro, sino que va más allá de estos elementos.

“La trascendencia de las pruebas consiste en tener la data que sirva de fundamento para el diseño de las políticas de contención. Al no haber sido eficientes, rápidos en la realización de esas pruebas, el tema ha sido más complejo para la República Dominicana, entonces, yo me enfocaría en esos dos aspectos y sobre esa base creo que saldríamos más rápido del problema”, manifestó.

Al participar en el Diálogo Popular Virtual, esta vez con representantes de diversos sectores de la provincia La Altagracia, explicó que contener la expansión del virus requiere de la combinación de dos políticas: confinamiento y aislamiento social, con la aplicación masiva gratuita de las pruebas, lo que permite tener el perfil epidemiológico de la sociedad y ser eficaces en la expansión del virus.

El expresidente adelantó que avanza la idea de la conformación de un fondo global de cooperación y solidaridad que vaya en auxilio de las economías en desarrollo que puede significar eliminación del pago de las deudas para países muy endeudados y muy pobres, disminución de la tasa de interés, ampliación de la mora para el pago y concesión de recursos frescos vía nuevos préstamos a baja tasa de interés.