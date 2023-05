Leonel da conferencia en Madrid: «Tendencias globales en una era de incertidumbre»

Madrid, España.- Bajo el título: «Tendencias globales en una era de incertidumbre», el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández dictó este viernes una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, en el marco del acto de graduación del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de esta academia de altos estudios.

Fernández, quien dijo sentirse honrado por la oportunidad, recalcó la tesis que ha venido sosteniendo de que, «no hay solución nacional a problemas de orden global», pues para los mismos se requieren soluciones globales.

Al hablar sobre el crecimiento demográfico, seguridad alimentaria, migración internacional, cambio climático, energía, agua potable, cibercriminalidad, pandemias y proliferación nuclear, Fernández precisó que: “Hay desafíos que trascienden las fronteras, nos afectan en el marco internacional, pero vienen desde el punto de lo global”.

“No hay en estos momentos una solución global a esos temas y entonces los países se ven enfrascados en buscar soluciones nacionales que no existen y, la idea nuestra es que haya realmente algún mecanismo que permita soluciones globales en base a la cooperación, la cooperación norte-sur, la cooperación sur-sur; en el marco de un organismo como Naciones Unidas, para que entre todos a nivel mundial, podamos encontrar soluciones a los problemas globales», continuó explicando Fernández.

El experimentado político aseguró que, “no hay una solución nacional al cambio climático, no hay una solución nacional a los temas de la crisis financiera global, tiene que ser una solución global. No hay una solución nacional a los temas referentes al crimen transnacional organizado, al narcotráfico, el narcotráfico requiere la cooperación, requiere la colaboración; entonces no existe en el día de hoy eso y, si no existe, nunca vamos a tener solución a esos problemas”.

Durante su ponencia, el también presidente del partido Fuerza del Pueblo presentó varias publicaciones de medios de comunicación internacionales sobre los últimos conflictos bélicos que se llevan a cabo entre países y la crisis financiera global; entre estas publicaciones, la del 1 de mayo del 2023 por The New York Times, «3 bancos quebrados este año fueron más grandes que los 25 que se derrumbaron en 2008».

Tras presentar lo que recogen los medios de prensa, el expresidente dominicano hizo un recuento de la Guerra Fría, que se extendió desde el 1947-1991, la caída del Muro de Berlín en 1989 y las revoluciones de ese año en Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania. Habló también de la desintegración de la Unión Soviética, la creación de la Comunidad de Estados Independientes en 1991 y la Post-Guerra Fría.

El líder político dominicano citó publicaciones de Francis Fukuyama y de Samuel P. Huntington, para plantear las teorías del Nuevo Orden Mundial y, posteriormente comentar sobre el momento unipolar de los Estados Unidos (1991-2001), en el que predominó la hegemonía de los EE.UU. Explicó también lo relativo a la interdependencia e interconexión comercial, financiera, política y cultural, que trajo consigo la globalización.

En su relato histórico, Fernández expuso el nacimiento de varios organismos multilaterales como la Unión Europea (Tratado de Maastritch, 1992), la Estructura Regional de la Orden de la Cooperación Monetaria y Financiera en el Este de Asia, conocida como Asean +3, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión Africana, la Liga Árabe, entre otras citadas.

En la conferencia Leonel Fernández abordó problemáticas diversas que como la era de la incertidumbre, espionaje internacional, la proliferación de armas nucleares, competencia entre grandes potencias, la nueva configuración geopolítica del mundo, la rivalidad inevitable entre China y Estados Unidos, la expansión de la OTAN, la relación entre Rusia y China, entre otros temas.

Estuvieron presentes el jurista y exjuez español, Baltasar Garzón Real, el destacado periodista y escritor español, Juan Luis Cebrián, el embajador dominicano en España Juan Bolívar Díaz, el periodista y escritor, Aníbal de Castro, representante de RD en la Organización Mundial Turismo, además de otras personalidades.

Con la frase: “Por un nuevo orden mundial en el siglo XXI, de paz, próspero, solidario, justo, incluyente, equitativo y ecológicamente sostenible”, concluyó Leonel Fernández su presentación en la Universidad Autónoma de Madrid.

La conferencia y participación en el acto de graduación del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos forma parte de la agenda académica y política que el presidente de la Fuerza del Pueblo desarrolla en España.