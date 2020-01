Leonel dice PLD saldrá del poder por voluntad de los dominicanos

El candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo (FP), el expresidente Leonel Fernández, afirmó que sus “enemigos del Palacio Nacional son poderosos”, pero aseguró que con la voluntad de los dominicanos saldrán derrotados tanto en la contienda del 16 de febrero como la del 20 de mayo del presente año.

Ante un nutrido público que asistió a la inauguración de varios locales de la Fuerza del Pueblo, el exmandatario proclamó que ya los dominicanos están cansados del chantaje y la prepotencia de quienes dirigen el Gobierno.

Además expresó que la contundente demostración de apoyo que ha recibido queda demostrado en los más de 200 locales que tiene la organización en todo el país.

Resaltó que, en la historia política del país, ninguna organización había abierto tantos locales en tan poco tiempo, como lo ha hecho la Fuerza del Pueblo, entidad que según él trabaja para sacar del poder al PLD.

“Nosotros estamos hoy aquí, y créanme que me siento sorprendido con la muestra de apoyo y de solidaridad que he observado al transitar cada calle de este municipio, en donde ha sido apoteósico el respaldo de la gente, y no descansaremos hasta ver coronado el triunfo en febrero de nuestro candidato a la alcaldía, el joven médico Evelio González, y de Bauta Rojas, al senado y el nuestro a la Presidencia de la República”, dijo.

De su lado el doctor González, candidato a la alcaldía, expresó que se ha cumplido uno de sus más grandes sueños, y es el de caminar y transitar las calles en compañía de quienes son sus dos grandes líderes: Bauta Rojas y el expresidente Fernández.

El coordinador de campaña, Pablo Antonio Rojas, dijo que lo ocurrido en esta ciudad es el inicio de la derrota del PLD.

En la actividad también estuvieron presentes el exprocurador de la República, Radhamés Jiménez; el coordinador nacional juvenil de la Fuerza del Pueblo, José Ernesto Abud, así como Pedro Pablo Rojas, Juan Eligio Abreu, Julián Abud y José Ramón Martínez, coordinador de la Fuerza del Pueblo en Tenares.