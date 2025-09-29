Leonel: el “talón de Aquiles” del Gobierno ha sido la ineficiencia

El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el “talón de Aquiles” del Gobierno ha sido la “ineficiencia”, ya que se ha registrado un retroceso en aspectos que se consideraban resueltos, como es el caso del sistema energético.

Asimismo, citó deficiencia en materia de agua potable, salud y educación.

“Siempre ha habido apagones, pero mejoró la capacidad de generación y la parte de transmisión. Con la parte de comercialización o distribución hemos tenido siempre alguna dificultad, pero cuando el Gobierno llega, las pérdidas en distribución era de un 20 por ciento, mientras que hoy día asciende a un 45 por ciento, por tanto, hubo un retroceso ahí”, precisó.

Para el exmandatario ese retroceso en materia de distribución es lo que explica que se produzcan los apagones, “porque en lugar de retirar el subsidio que era de RD$58 mil millones de pesos en el 2020, ahora ha llegado RD$95 mil millones, es decir, que casi se ha duplicado”.

En opinión de Fernández, el Gobierno no planificó bien el tema del sistema energético y que por eso hoy día se registran apagones hasta en el Aeropuerto Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), lo que, a su entender, afecta la imagen del país y más aún por tratarse de una nación que promueve el turismo.

Lamentó que la población reciba apagones diariamente de entre 4 a 8 horas. “Era una situación que la teníamos prácticamente resuelta, era que se concentraran en disminuir los niveles de pérdida del 27 por ciento y bajarlo al 15 por ciento”, precisó.

Fernández se refirió al tema durante una entrevista con el periodista Roberto Cavada, para Telesistema canal 11, desde Estados Unidos.

De acuerdo a Fernández, en estos cinco años también se han deteriorado los servicio públicos y de ahí el disgusto de la población.

En su opinión, la sociedad en principio (2020) tenía mucha ilusión, pero esto se ha ido evaporando con el tiempo. “Es una crisis simultánea y múltiple, todo al mismo tiempo y por eso la ira popular es mayor”, aseveró. Desde su óptica, hay un desencanto con la actual gestión de Gobierno.

Durante el conversatorio, Fernández expuso, además, sobre el Vll Foro Global: América Latina y el Caribe 2025, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), en la universidad de Columbia. En ese contexto, hizo referencia a la participación de los economistas Andy Dauhajre y George Gray Molina, asesor principal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Retos

Sobre los retos de cara al próximo proceso electoral, el líder opositor explicó que habrá que enfrentarse a una batalla política que no es solo de carácter territorial, sino, también en el ciberespacio y que incluye lo relativo a la inteligencia artificial (IA).