Leonel en NY: «RD tiene razón en sus reclamos a Haití «

Nueva York. El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la república, doctor Leonel Fernández, declaró ante más de 200 empresarios reunidos la noche del jueves en una cena-gala en New Rochelle, que la RD tiene toda la razón en sus reclamos respecto al canal que construye Haití.

“Eso viola la soberana nacional, viola el tratado de 1929 y su ratificación de 1936. Si se quiere construir un canal del otro lado eso requiere inevitablemente el consentimiento del Estado dominicano, y eso tiene que estar acompañado de estudio hidrológico y de impacto ambiental, que no se han hecho”, dijo.

«No tiene razón el lado haitiano que lo estén haciendo grupos privados o lo esté apoyando el gobierno de Haití. De cualquier manera, lo que se está haciendo no cumple con los requisitos legales que tienen que hacerse y pueda realizarse”, expresó.

“Por lo tanto, sí hay una violación a la soberanía dominicana, a la integridad territorial de la RD y el Estado lo que hace es un reclamo justo», dijo.

Sobre los dos millones de inscritos en el partido, dijo que representa la masa crítica que nos hemos planteado para tratar de recomponer la base electoral de apoyo que siempre tuvimos históricamente, ya lo hemos logrado.

“Ahora eso hay que consolidarlo, esos dos millones están organizados en direcciones de base, direcciones intermedias, de Circunscripciones electorales, municipales y de provincia, por tanto, tienen una presencia territorial en todo el país”, agregó.

En cuanto a lo expresado por el director de la Coordinadora Electoral Opositora, José Francisco Peña Guaba, de que el “único” camino que tiene la oposición es la unidad total para presentar candidaturas comunes por el método de encuesta de cara a las elecciones de 2024, Fernández sostuvo:“Lo que José Frank ha dicho es que, en una alianza, incluso al interior de un partido, tiene que haber unidad para poder triunfar, si no hay unidad no se triunfa; pero en el caso nuestro hay unidad en la FP y hay unidad en la Alianza que estamos construyendo. Estoy seguro que no lo dijo por nosotros, porque él forma parte de dicha Alianza, porque trabajamos con espíritu de unidad”.

El expresidente de la república ofreció una entrevista a este reporte en el tradicional evento empresarial que desde el 2017 realiza el proyecto «300 con Leonel» (los multiplicadores de NY) que dirige Geraldo Rosario, cuyo trabajo político fue definido por el ex mandatario como excepcional y comparable con lo de un partido político.