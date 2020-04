Leonel: “falta visión clara Gobierno ante Covid-19”

Leonel Fernández, candidato presidencial por los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Fuerza del Pueblo (FP), calificó como falta de visión clara del Gobierno la no aplicación masiva de las pruebas del Coronavirus en la población para contrarrestar -con éxito- la propagación del virus.

Dijo que al 11 de abril se habían hecho unas 9,275 pruebas de Covid-19 en el país, poco más de 350 diarias. Expresó que la tasa de fallecidos a causa del virus, de un 7%, representa la más alta de la región y lo atribuye a las pocas pruebas realizadas. Comparó la efectividad de Corea del Sur, Alemania, Chile, Singapur y Canadá, naciones que al producirse la pandemia, ampliaron sus respectivas red de diagnóstico en hasta 20 mil pruebas diarias, “con la finalidad de reducir la cadena de contagio y la tasa de mortalidad”.

Agregó más: “las autoridades dominicanas carecen de una estrategia coherente y clara en la implementación de las pruebas de diagnóstico para que sean gratis, masivas y eficientes”. Hizo el comentario en el espacio Observatorio Global, denominado “Pruebas de diagnóstico: la improvisación de una estrategia”. Fernández expresó que lacera el derecho fundamental de salud, consagrado en la Constitución de la República, el criterio del Gobierno de que “las pruebas no eran para todos”.

Sostuvo que resulta insuficiente el aumento del Seguro Nacional de Salud (SENASA) para las pruebas de diagnóstico. Censuró que el ministro de Salud Pública que diga la tasa de mortalidad no está relacionada a presencia o ausencia de pruebas de diagnóstico de la enfermedad.