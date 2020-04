Leonel Fernández advierte gobierno no entiende dimensión de crisis COVID-19; plantea solución

El ex presidente Leonel Fernández reiteró hoy que el gobierno no ha tenido una visión clara para contener y prevenir la pandemia del coronavirus en el país, debido a la incapacidad de funcionarios para entender la dimensión del problema para darle respuesta al COVID-19.

Fernández afirmó que los casos de fallecimientos y el crecimiento exponencial de la cantidad de contagiados que se registra en el país, es el resultado en principio, de la minimización del problema del virus, y posteriormente, de la poca comprensión de las normas internacionales para su contención.

En ese sentido, el también presidente de la Fuerza del Pueblo, explicó que no es cierto que los fallecimientos en el país por el coronavirus, que al día de hoy suman 196, sean el resultado de pacientes con precondición médica de diabetes, hipertensión, asma y otras enfermedas, como dice el ministro de Salud, dando la idea de que si no hubiese sido por estos padecimientos previos las personas podrían sobrevivir y recuperarse, lo que a su juicio no es cierto.

¿Cómo se resuelve? Fernández explicó que existen dos formas fundamentales de acuerdo a los manuales internacionales para contener la pandemia de COVID-19 que, en el caso de la República Dominicana, no se ha cumplido a cabalidad, citando en primer lugar el confinamiento social, acción que se ha llevado a cabo en Francia, España, Italia y otros países para evitar la propagación.

“Aquí no lo hemos logrado. Se ha hablado de toque de queda de 5:00 de la tarde a 6:00 de la mañana, pero en el ínterin no hemos tomado las medidas correspondientes de lugar para evitar esa cercanía física, no lo hemos logrado”, dijo al ser entrevistado en un programa radial.

Como segundo método, insistió en la realización de pruebas de diagnostico del COVID-19 para aislar las personas que estén contagiadas y, al mismo tiempo proteger al resto de la población, lo que tampoco se ha logrado, dando como resultado que las estadísticas que se difunden a diario estén por debajo de la realidad.

Como un punto adicional, Fernández mencionó la importancia de contar con una data o conjunto de información, que permita al gobierno establecer un cuadro real de la situación, para avanzar en la formulación de políticas que al aplanamiento de la curva o lograr contener la expansión del virus.

Indicó que fue al cabo de 44 días de haberse detectado en el país el primer caso, cuando se aplicaron poco más de 10 mil pruebas de diagnóstico de la enfermedad, a su entender es insuficiente para comprender lo que pasa en el país con la crisis sanitaria provocada por la enfermedad

“Y al no comprender, no estamos reflejando lo que ocurre. Es decir, las estadísticas que presentan cada día (por el Ministerio de Salud Pública) están por debajo de la realidad, porque 10 mil muestras no es una cantidad representativa”, enfatizó. “Hemos perdido un mes y casi dos semanas por no aplicar las medidas de lugar”, agregó.