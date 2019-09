Leonel Fernández afirma es la fuerza mayoritaria en el PLD

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, afirmó ayer que la corriente que lidera crece cada día y que ya es la fuerza mayoritaria a lo interno de esa organización política.

“Ya salimos, ya llegamos y con la fuerza del pueblo venceremos”, expresó Fernández ante cientos de personas que asistieron al polideportivo de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, donde juramentó al exalcalde de ese municipio Jesús Féliz, miembro del Comité Central peledeísta.

Deploró que sus detractores llamaran grupo minoritario a quienes suscriben su liderazgo y se identifican con la causa que ha abrazado, tras reafirmar que tiene la mayor simpatía dentro y fuera del PLD.

Ganará primarias. Fernández, quien también es presidente del partido morado, manifestó que no hay más ciego que el que no quiera ver ni más sordo que aquel que no quiera escuchar”, al asegurar que con la fuerza del pueblo ganará las primarias de la organización del seis de octubre.

El tres veces presidente de la República señaló que lo que se está produciendo alrededor de su candidatura, “es una a avalancha, una bola de nieve y un efecto dominó que cuenta con el apoyo de toda la sociedad, tanto a lo interno como fuera del partido”.

Contra poder y dinero. Fernández indicó que cada día ‘nuevas fuerzas se suman en contra de la soberbia, el poder, el dinero y la petulancia’.

El exmandatario afirmó que ‘hoy son más que ayer y mañana serán más que hoy’ los que apoyan su precandidatura, lo que le garantiza un triunfo contundente en la primaria para elegir al candidato del PLD que representará el partido en las elecciones presidenciales en mayo de 2020.

Durante su discurso a la multitud que fue al lugar, el dirigente político recordó dos episodios históricos en que fuerzas minoritarias se constituyeron en fuerzas mayoritarias con el apoyo del pueblo.

Citó el caso de la la sociedad secreta La Trinitaria, que creció y logró la independencia dominicana, así como el desembarco del Yate de Granma, en Cuba, con 82 guerrilleros que terminaron triunfando en una revolución.

El exalcalde Jesús Féliz señaló que decidió apoyar a Fernández porque considera que es la mejor opción que tiene el PLD para retener el poder más allá del año 2020.

“Pero además no tengo dudas que por su experiencia de Estado Leonel Fernández continuará conduciendo al país por el destino del desarrollo, lo que garantiza la paz y la prosperidad para todos los dominicanos”, expresó Féliz.

En al acto estuvo también el diputado Carlos Guzmán, quien aspira a seguir en esa posición y altos dirigentes del partido de gobierno en esa demarcación, así como militantes y personas que simpatizan con la candidatura de Fernández.