Leonel Fernández asegura ganará las primarias con un margen de diferencia de un 70 % a 30 %

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, consideró hoy que no tendrá la necesidad de unirse al equipo del precandidato Gonzalo Castillo, porque no va a perder, y que la razón por la que su contrincante estaría dispuesto a unirse a él, en caso de ser vencido, es porque está seguro que no va a obtener éxitos en las primarias del domingo 6 de octubre.

Consideró insuficiente la muestra por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de tomar un escrutinio aleatorio de un 10% para el nivel presidencial y un 10% para los otros niveles. Según el expresidente no es una muestra significativa, por lo que ve necesario ampliarla en un cotejo de un 50 % de los votos con los resultados físicos de la votación que se echarán en las urnas, para marcar tendencia y darle más transparencia y confianza al proceso.

“No es sustituir el voto electrónico por el voto físico, nadie está hablando de un voto físico, sino que se debe dar el cotejo de la votación física con el electrónico”, expresó al ser entrevistado en el Grupo Telemicro.

“Si las elecciones nacionales fueran hoy el PLD se alzaría con un 57 % y Partido Revolucionario Moderno (PRM) 37 %, con el precandidato que gane el domingo, finalizó Leonel.

Leonel Fernández dice es difícil predecir el resultado de las primarias, pero que según sus cálculos, ganará con un 70 % las presidenciales, un 50 en las congresuales en total, saldrá exitoso en un 40 % de la población.

Su posición sobre el voto automatizado

“No estamos sembrando la duda sobre la capacidad de gerencia de la Junta Central Electoral, se trata de un plan piloto donde se combina lo electrónico con lo físico, porque si solamente se quería el voto electrónico no había necesidad de emitir un voto físico que se deposite en la urna, no se hace o se dice eso que sale ese papel ¿Lo tira al zafacón, usted se lo lleva para su casa? No. Se deposita en una urna entonces algún valor de utilidad política debe tener ¿Cuál es? Contar, hacer cotejo”, aseveró.

Su relación con integrantes del PLD

Al hablar de su relación con el presidente Danilo Medina, dijo que su amistad con el mandatario siempre ha sido buena, que no ha cambiado, que cuando se ven ambos se expresan cariño.

Con relación a aquellos que estuvieron en su gobierno y hoy son sus mayores críticos aseguró que, inclusive antes de Cristo “hemos visto situaciones así, que Moisés al bajar del Sinaí encontró el pueblo de Israel adorando un becerro, eso es normal”, aclaró.

Al hablar de la “fábrica de presidentes” dijo que no se ha excluido porque él es parte de esa fábrica y las oportunidades se han venido dando.

Aseguró que duplicará los resultados de su oponente en las primarias y no descarta que gane 70 a 30.

Amplificará gabinete

Leonel manifestó que habrá un mayor número de mujeres en su gabinete de llegar a ganar, y que la diferencia en su nuevo mandato sería implicar renovación de ideas, prácticas, renovación de personas, modernización y progreso. Fortalecer la gobernabilidad, productividad e innovación.

Sobre la posibilidad de la vicepresidenta Margarita Cedeño de apoyarle, dijo que “su corazón está aquí en este proyecto” pero que han conversado sobre la conveniencia o no de que se integre.