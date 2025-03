Leonel Fernández cataloga al Gobierno de inepto

Leonel Fernández, expresidente y líder de Fuerza del Pueblo, afirmó ayer que el país ha retrocedido en este Gobierno “ineficaz y de crisis gerencial”, una administración que dijo promete e incumple, porque está dispersa, desenfocada, desorientada y ha perdido la confianza del pueblo.

Un documento expresa que en la juramentación de nuevos miembros del partido en Montecristi, deploró las condiciones del hospital de Guayubín que, pese su inaguración por el mandatario Luis Abinader no funciona y que la emergencia opera en la biblioteca Rafael García Martínez. “Y uno se pregunta, pero óiganme, ¿qué cosa más terrible, que un gobierno confunda un hospital con una biblioteca?”.

Aseguró que esta gestión lo tiene todo al revés.

Fernández, igual deploró la situación de la frontera y llamó al orden y a detener el tráfico de haitianos indocumentados.

Lamentó que el gobernante incumpla sus promesas con relación a la deportación y aseguró que su administración establecerá un verdadero control fronterizo.

“No vamos a decir que deportaremos semanal miles y miles para no hacerlo, como prometió este Gobierno y no lo está haciendo, porque eso es como una puerta rotatoria, entran por un lado y salen por el otro. No, lo que habrá en la Fuerza del Pueblo es ponerle orden a las cosas, una autoridad para exigir al respecto a la integridad territorial de República Dominicana”, dijo.

Definió precarios los centros de detención de inmigrantes, a tal punto que “los llevan a una casucha destartalada, donde pueden salirse y volver a actuar libres por las calles”.

En cuanto a los juramentados, la organización indicó que eran dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, incluido el exdiputado Rafael Abel Lora y el exgobernador Marcelo Cordero.