¿Leonel Fernández continuaría con las visitas sorpresas de Danilo Medina? Aquí su respuesta

El expresidente de la Républica y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, aseguró hoy que continuará con las denominadas “visitas sorpresas” que actualmente realiza el mandatario Danilo Medina durante su gobierno en caso de ser elegido en las elecciones primarias de este 6 de octubre.

“Yo hacia visitas sorpresas, me aparecía inesperadamente a los hospitales cuando nadie me esperaba, también en los barrios, no tenía la denominación de visitas sorpresas, pero ahora yo lo llamaría visitas clandestinas o visitas inesperadas”, explicó.

Aseguró además que cada presidente trae su “librito” y su sello personal para desarrollar su período de mandato, por lo que saludó y reconoció la forma de gobierno de Medina pero señaló que “no puedo ser sombra de otro presidente, tengo que tener mi propia autenticidad”, aclaró.

En ese sentido, explicó hay quienes se proyectan en la política actual hacen todo a la sombra de otro y en ese no es mi caso, yo tengo que tener ideas propias, decisión propia y estilo propio”, explicó..

Fernández dentro de su marco de gobierno enfatizó que trabajará para reconocer y dar reconocimiento a personas por su mérito estudiantil o propio y reconocer personalidades distinguidas de la República Dominicana que deben de servir como referencia en la conducta de los demás.

Dentro de las actividades que el actual mandato está realizando, el exmandatario sostuvo que continuaría con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 , el cual será ampliado. Como también manifestó que dará respaldo al sistema agropecuario para enfrentar el problema de la seguridad y soberanía alimentaria.

“Todo lo que está bien debe ser continuado, todo lo que está mal debe ser desechado y cada quien hará lo que nunca se ha hecho”, enfatizó.

Sobre los jóvenes que salen del país por falta de oportunidades. Leonel Fernández explicó que este tema es uno de los principales problemas del país, ya que a su entender, la gente cree y siente que en República Dominicana hay muchas limitaciones para los ciudadanos y limitaciones de oportunidades.

“Las personas creen que tienen limitaciones para el empleo, para estudiar, para todo y eso es algo que tenemos que ir superando, por eso es que el progreso incluyente, pero para que el proyecto sea incluyente no ocurre de manera espontanea y debe tener leyes que la sustenten.”

Estas declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistado en el programa Telematutino 11, que se transmite por el canal 11.

