Leonel Fernández dice su mayor compromiso será restituir la esperanza de los dominicanos

En medio de una multitud que abarrotó los salones del Centro Cristiano Resurrección y Vida, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que su mayor compromiso es restituir la esperanza a los dominicanos.

El líder de la oposición dominicana hizo su afirmación tras referirse a las últimas encuestas, cuyos resultados dan cuenta de que más de la mitad de los dominicanos quiere irse del país.

«Hemos visto en las encuestas, lo que nunca antes habíamos observado, el 51% de la población encuestada dice estar dispuesta a marcharse del país, porque no ve futuro en la República Dominicana», subrayó Fernández.

«Cuando la mayoría de la población de un país dice que está dispuesta a marcharse, es porque no ve que hay porvenir en el territorio que le vio nacer y eso es lo peor que puede pasar», agregó.

Debido a la inconformidad que siente la población con el actual gobierno, el presidente de la Fuerza del Pueblo aseguró que ya en las provincias del Sur y en el Gran Santo Domingo, las encuestas indican que están en primer lugar de preferencia del electorado.

“Ya vemos en todas las encuestas que en San Cristóbal, estamos en primer lugar; que en San José de Ocoa, estamos en primer lugar; que en Peravia, estamos en primer lugar; que en San Juan, estamos en primer lugar, y que en Barahona, estamos en primer lugar», proclamó Fernández, siento ovacionado por los presentes.

«En el sur de la República estamos en primer lugar y les doy la siguiente sorpresa, ya en el Gran Santo Domingo estamos en primer lugar», sostuvo.

A su llegada a la perla del Sur, Barahona, Leonel Fernández, fue recibido por cientos de personas que le esperaban al inicio de un recorrido de dos días en el sur del país, que incluirá, este domingo, Azua y Peravia.

Llegó pasadas las 12 de la mañana, siendo recibido por ciudadanos en las calles, desde el cruce de Vicente Noble, pasando por Canoa y por Jaquimeyes, hasta llegar al centro de Barahona.

El presidente de la FP fue directo al Centro Cristiano Resurrección y Vida, en donde le recibieron decenas de ex dirigentes reformistas y perredeistas, que ingresaron a esa entidad y que minutos después fueron juramentados por el líder opositor.

El anfiteatro donde se dieron cita los nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo se llenó a toda capacidad, por lo que, una cantidad enorme de personas tuvo que quedarse fuera, en la parte frontal.

Entre los ex dirigentes que pasan a la FP se encuentran el ex síndico de Villa Central, Francisco Batista Batista; el ex presidente interino del PRSC, José del Carmen Acosta, y el ex regidor Epifanio Pérez.

Igualmente, Romilda Sufrón, dirigente del PRD; Juan José Méndez, José Acosta, Omaira Mañón, Alcibíades Pérez, Manuel Santana, Manuel Cuevas, Vianna Cocco Peña y David Lama.

Además, fue juramentada en la FP la señora Elsis Casilda Díaz de Santana, esposa del comunicador José Altagracia Santana (Chino Video), quien la pasada semana fue juramentado en el partido de gobierno.

Al hablar en nombre de los juramentados, el ex dirigente reformista Eugenio Pérez, aseguró que daba el paso a la Fuerza del Pueblo porque ve en esta organización “una luz en el camino”, asegurando que actualmente «el pueblo se está muriendo de hambre y los dominicanos no están comiendo».

Esta noche, Fernández sostendrá un diálogo con jóvenes de la provincia, para escuchar sus inquietudes y anhelos e interactuar sobre el futuro de la República Dominicana.