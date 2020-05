Leonel Fernández: El primero que no cree en la enceusta Penn/Stagwell es quien la auspicia

El ex presidente Leonel Fernández aseguró hoy que el primero que no cree en los resultados de la encuesta Penn/Stagwell, que le da un 10% de preferencia electoral de cara a las elecciones próximas, es quien la auspicia (Bernardo Vega), quien “había dicho antes que la encuesta en base a llamadas telefónicas no tenían sentido” en el país.

Entrevistado durante una visita en Santiago, Fernández dijo que los números que maneja la Fuerza del Pueblo, organización política que preside y que lo lleva como candidato presidencial, lo posicionan para salir victorioso en los próximos comicios.

“La ficha técnica que se utiliza (en Mark Penn) dice que es por vía telefónica y quien la auspicia esa encuesta había dicho antes que la encuesta en base a llamadas telefónicas no tiene sentido en República Dominicana porque, según él, en el país no hay un listado telefónico que, apoyándose en un censo, establezca una segregación en base al sexo y ubicación geográfica”, expresó Fernández.

“ Luego el que procura la encuesta es el primero que no cree en ella y por consiguiente esa encuesta para nosotros no tiene ninguna credibilidad”, agregó, quien además resaltó la salida de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para sumarse a al partido que preside.

Conforme a los resultados de la enceusta, el surgimiento de la pandemia ha modificado sustancialmente el escenario electoral. Luis Abinader aventaja en primera vuelta a Gonzalo Castillo pero con apenas 2 puntos, algo dentro del margen de error de 3.1%.

Además, los indecisos para una fecha tan cercana a las elecciones se mantienen en un 13%. Doce de esos 13 tendrían que votar por Luis Abinader para este poder ganar en primera vuelta. El cambio en el escenario político provocado por la pandemia es impresionanente.

En enero la encuesta de Mark Penn/Stagwell daba a Luis Abinader 43% contra 28% para Gonzalo Castillo, una ventaja de 15 puntos, un 19% para Leonel Fernández y un 3% de indecisos.

Desde enero Luis Abinader ha bajado 4 puntos, Gonzalo Castillo ha subido 9 puntos, Leonel Fernández ha bajado 9 puntos y los indecisos, en vez de bajar como es lógico a medida que se acercan las elecciones, han subido 10 puntos.