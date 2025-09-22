Nueva Jersey. El presidente Leonel Fernández encabezó un «Coctel Empresarial Comunitario» con cientos de empresarios y profesionales la noche del pasado sábado en el condado de Bergen-NJ.

La actividad, organizada por el movimiento «Súbete en la Nueva Ola», que dirige el reconocido dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) en este estado, Henry Abreu y su equipo de trabajo, con jóvenes que exigen calidad y nuevas oportunidades que apoyan a Leonel, se efectuó en The Excelsior Catering, ubicado en el 190 US-46, de la ciudad Saddle Brook.

Al dirigirse a los presentes, Abreu sostuvo «tengo las tres personas o pilares más importantes de mi vida en este momento; mi familia, usted presidente y esas personas que han creído en mí durante ocho años que he decidido emprender este proyecto, que se han entregado de corazón a usted, doctor Fernández”.

«No busco posiciones, no necesito una posición política, lo que quiero es que usted gane y luche por el pueblo dominicano, para que estas personas que están aquí frente a nosotros tengan una digna vida en su país, porque ese es el deseo de todos los que están aquí, vivir en su patria nuevamente. No hablamos de diputación porque no es el momento, pero ahí veremos lo que se va dando», dijo.

«A los empresarios que por alguna razón u otra no pudieron sentarse en la mesa principal, pero van a tener un espacio otro día antes de que se vaya. Agradezco su donación y el apoyo de ustedes».

«Esto empieza hoy, este es el comienzo de una historia que no va a acabar hasta el 2028, porque yo personalmente me entregaré a este proyecto, y lo único que me restringe es la muerte, y espero que eso no suceda», precisó Abreu.

Por su parte, el doctor Fernández expresó: «El gobierno dominicano, estando en New Jersey, en El Bronx, en Boston, pero que se sienta su presencia, respaldando las necesidades, deseos y anhelos de los dominicanos que residen en el exterior».

«Obviamente que yo observo que la gran revolución del siglo XXI es la revolución del conocimiento. Es el conocimiento lo que va a generar el progreso, y Estados Unidos es una gran fuente de generación de conocimientos».

«Nuestros estudiantes que pasan por las universidades y que estudian estas carreras nuevas, que tienen que ver con tecnología, eso tenemos que llevarlo a la RD».

«Nosotros hemos crecido mucho en términos económicos, en general hemos crecido en todos los aspectos. En el año 1980 solamente éramos 7 millones de dominicanos, hoy somos 12 millones. Y para esa fecha el 70% de la población dominicana vivía en el campo, hoy día el 90% vive en ciudades, se ha transformado completamente».

«Hoy, el 65% de la población está entre 15 y 64 años de edad». «Somos una población fundamentalmente joven». «Solamente el 8% de la población está de 65 años en Adelante», expresó.