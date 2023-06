«Estamos alarmados porque ya no solamente se trata de asaltos, de robos, de homicidios y de violencia, sino que ahora estamos teniendo secuestros en la República Dominicana», dijo Leonel Fernández mientras encabezaba una juramentación en el municipio de San Antonio de Guerra.

«Entendíamos que hay secuestro del otro lado de la frontera, pero no aquí en la República Dominicana y, lo más grave de todo, lo más grave, frente a lo cual el gobierno no dice una sola palabra, por vez primera nuestros hijos están siendo desaparecidos en la República Dominicana, no se sabe del paradero de ellos», manifestó el expresidente dominicano, de manera preocupada.

Los dominicanos hoy en día, «desaparecen pura y simple, de la faz de la tierra», agregó.

Al reflexionar al respecto, el líder de la oposición política dominicana dijo que, «la Fuerza del Pueblo, va a iniciar un movimiento exigiéndole al gobierno que le explique al país qué está pasando con esas desapariciones de jóvenes en la República Dominicana, que nosotros no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia».

Las palabras de Fernández se produjeron en un acto en el municipio de San Antonio de Guerra, en la continuación del proceso de crecimiento de sus estructuras orgánicas y el cumplimiento de la meta de dos millones de afiliados. Aquí juramentó en la FP a un nuevo grupo de exdirigentes de otras entidades políticas del país.

Juramentados

Fernández tomó juramento en la entidad política que dirige a los señores: Cristian Berroa, exprecandidato a alcalde por el PRM; Marisol Santana, actual regidora del Partido Acción Liberal (PAL).

También fue juramentado en la Fuerza del Pueblo el presidente de la juventud del PRM (hasta hoy), Eliezer Lanoy; también a Leo Peralta y Ramón Martínez. Además al exregidor Pedro Julio Moreno, al empresario Rafael Andrés Cena, Rafael Guillermo Castro, Rodolfo Rocha, todos provenientes del PRM.

También ingresó a la Fuerza del Pueblo la exdirigente peledeista Ana Ramona Santos; los empresarios José Papaterra, Juan Eladio Zapata y Alfredo Aquino, entre otros.