Leonel Fernández inicia recorrido en Estados Unidos

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, inició en Miami un recorrido por varias ciudades de los Estados Unidos, que incluye actividades políticas y académicas.



Fernández, acompañado de una reducida comisión, llegó a EE.UU. este Viernes Santo, pasadas las 10 de la noche por el aeropuerto internacional del Condado de Miami Dade, donde fue recibido por decenas de seguidores, miembros y simpatizantes de la organización que lidera.

Este domingo, a las 10 de la mañana, en el Chula´s Hotel and Golf, de la 6842 Main Street, Miami Lakes, el presidente de la Fuerza del Pueblo tiene previsto tomar juramento a los integrantes de la estructura del Estado de Florida, de esa organización, así como a dirigentes de otras organizaciones que se integran a la FP.

A las 2 de la tarde, el líder de la FP, acompañado de Levis Suriel Gómez, presidente de la circunscripción No. 2 del exterior, cortará la cinta para dejar inaugurado el primer local de la Fuerza del Pueblo en esta demarcación, ubicado en el 1384 NW 29th Street, de Miami.



A las 3 de la tarde del domingo, Fernández asistirá a un almuerzo con los recién juramentados miembros de la Dirección Política estatal de Florida.



Para el lunes, martes y miércoles, el ex mandatario agotará una agenda académica que incluye encuentros en la University of Miami y la Florida International University, y de igual modo participará del torneo de Golf que organiza la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, para recaudar fondos para la entidad.



Durante estos días, el ex presidente de la República Dominicana dará entrevistas a diversos medios locales.



El miércoles en la tarde Fernández partirá a Chicago, Illinois para continuar con la agenda de encuentros Académicos, durante los días jueves, viernes y sábado.



El domingo 24, llegará a New York en horas de la mañana, donde participará en encuentros políticos y otras actividades, ese día y el lunes 25, trasladándose a la ciudad de Indianápolis al caer la noche, para participar en diversas actividades.



El regreso a la República Dominicana, está previsto para el miércoles 27 en horas de la tarde.