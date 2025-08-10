El expresidente de la República, y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es el gran fracaso de la política dominicana, porque prometió un cambio que no ha cumplido.

Estas declaraciones fueron ofrecidas dentro del marco de un Encuentro-almuerzo del Consejo Nacional de AVANCEMOS, la nueva organización política que encabeza Carlos Amarante Baret, en el Hotel Mauad, de esta capital.

Citando las estadísticas del Banco Central, Fernández dijo que “en el primer semestre del año la economía solo creció un 2,7% y que en el me de junio fue de tan solo 1,2%. Ya es imposible seguir maquillando las cifras, la construcción está paralizada, el dinero no circula, hay una crisis de agua y largas tandas apagones que afectan al pueblo y 500 escuelas sin construir”, aseveró el expresidente.

Leonel Fernández

El expresidente saludó el surgimiento de AVANCEMOS y afirmó que junto a la Fuerza del Pueblo recorrerán los barrios y campos del país, porque el objetivo de ambas organizaciones “es vincularnos a los sectores populares de la República Dominicana”.

Dijo que “AVANCEMOS nace con un propósito, con una causa enraizada en un proceso histórico que nos antecede y apoyándose en él, darle un espacio de progreso y de avance a la mayoría del pueblo dominicano”.

Por su parte, Carlos Amarante Baret, en nombre de AVANCEMOS, agradeció al Dr. Leonel Fernández su asistencia a la actividad y le aseguró que “estamos trabajando para crear las condiciones para que la oposición gane las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2028. Vemos con buenos ojos que la Fuerza del Pueblo y usted, lideren la oposición a este desgobierno del PRM” afirmó el dirigente político.

Leonel Fernández estuvo acompañado del vicepresidente de la Fuerza del pueblo, Radahmés Jiménez y de los dirigentes Nicolás Calderon, César Fernández, Franklin Rodríguez y Nathanel Concepción.

Por AVANCEMOS participaron Claudia Rita Abréu, Winton Juma, Vladimir Céspedes, José García, Israel Aquino, Anny Ramírez, Carlos Alberto Amarante García, Rafael Hernández, Christian Ramos, Josefa Reyes y todos los miembros del Consejo Nacional de AVANCEMOS.