Leonel Fernández: «El PRM es el gran fracaso de la política dominicana»

  • Hoy
Leonel Fernández: «El PRM es el gran fracaso de la política dominicana»

Leonel Fernández

El expresidente de la República, y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es el gran fracaso de la política dominicana, porque prometió un cambio que no ha cumplido.

Estas declaraciones fueron ofrecidas dentro del marco de un Encuentro-almuerzo del Consejo Nacional de AVANCEMOS, la nueva organización política que encabeza Carlos Amarante Baret, en el Hotel Mauad, de esta capital.

Citando las estadísticas del Banco Central, Fernández dijo que “en el primer semestre del año la economía solo creció un 2,7% y que en el me de junio fue de tan solo 1,2%. Ya es imposible seguir maquillando las cifras, la construcción está paralizada, el dinero no circula, hay una crisis de agua y largas tandas apagones que afectan al pueblo y 500 escuelas sin construir”, aseveró el expresidente.

Lee más: Leonel Fernández, “lleno de orgullo” por graduación de su hija; reconoce a Margarita Cedeño

WhatsApp Image 2025 08 10 at 1.43.53 PM 1
Leonel Fernández

El expresidente saludó el surgimiento de AVANCEMOS y afirmó que junto a la Fuerza del Pueblo recorrerán los barrios y campos del país, porque el objetivo de ambas organizaciones “es vincularnos a los sectores populares de la República Dominicana”.

Dijo que “AVANCEMOS nace con un propósito, con una causa enraizada en un proceso histórico que nos antecede y apoyándose en él, darle un espacio de progreso y de avance a la mayoría del pueblo dominicano”.

Por su parte, Carlos Amarante Baret, en nombre de AVANCEMOS, agradeció al Dr. Leonel Fernández su asistencia a la actividad y le aseguró que “estamos trabajando para crear las condiciones para que la oposición gane las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2028. Vemos con buenos ojos que la Fuerza del Pueblo y usted, lideren la oposición a este desgobierno del PRM” afirmó el dirigente político.

Leonel Fernández estuvo acompañado del vicepresidente de la Fuerza del pueblo, Radahmés Jiménez y de los dirigentes Nicolás Calderon, César Fernández, Franklin Rodríguez y Nathanel Concepción.

Por AVANCEMOS participaron Claudia Rita Abréu, Winton Juma, Vladimir Céspedes, José García, Israel Aquino, Anny Ramírez, Carlos Alberto Amarante García, Rafael Hernández, Christian Ramos, Josefa Reyes y todos los miembros del Consejo Nacional de AVANCEMOS.

WhatsApp Image 2025 08 10 at 1.43.53 PM
Leonel Fernández

También leer: Leonel Fernández: «La humanidad necesita una inteligencia artificial que empodere a las personas”

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Leonel Fernández: «El PRM es el gran fracaso de la política dominicana»
Leonel Fernández: «El PRM es el gran fracaso de la política dominicana»
10 agosto, 2025
Belleza, talento y empoderamiento: así viene Miss Universe Dominicana 2025
Belleza, talento y empoderamiento: así viene Miss Universe Dominicana 2025
8 agosto, 2025
Un pacto Abinader-Leonel 2028
Un pacto Abinader-Leonel 2028
8 agosto, 2025
Salcedo acogerá una jornada gastronómica que fusiona la cocina española y dominicana
Salcedo acogerá una jornada gastronómica que fusiona la cocina española y dominicana
6 agosto, 2025
El país después del nuevo Código Penal
El país después del nuevo Código Penal
6 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Juegan ruleta rusa con cacao

Juegan ruleta rusa con cacao

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Una mujer presumida

Una mujer presumida

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

El Gas propano como un derecho en los condominios que no puede ser suspendido sin una decisión judicial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo