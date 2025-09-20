Leonel Fernández se reunirá con dominicanos en varios estados de Estados Unidos

Leonel Fernández se reunirá con dominicanos en varios estados de Estados Unidos

Nueva York. – El expresidente de la República Dominicana y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, inició este sábado una amplia agenda de trabajo en los Estados Unidos, que abarcará varias ciudades y estados del país, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts y Florida.

La agenda contempla encuentros académicos, reuniones con líderes empresariales y políticos, así como actividades con la comunidad dominicana en el exterior. Fernández participará en foros internacionales, seminarios sobre innovación tecnológica y espacios de diálogo sobre gobernanza, economía, migración e inteligencia artificial.

Uno de los momentos más relevantes de la visita será su participación en el VII Foro Global Latinoamérica y el Caribe 2025, que se celebrará el miércoles 24 de septiembre en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

Durante su estancia en los Estados Unidos, el exmandatario también tomará parte en sesiones del Club de Madrid, visitará instituciones académicas como Harvard University, en Boston, donde firmará un acuerdo de cooperación, y sostendrá importantes encuentros en Miami con empresarios y representantes de la diáspora dominicana.

Esta gira se enmarca en los esfuerzos continuos del expresidente Fernández por fortalecer los lazos internacionales de la República Dominicana y promover el debate sobre los principales desafíos que enfrenta la región y el mundo.

