Leonel Fernández se une a la manifestación frente a la JCE

El expresidente Leonel Fernández llegó hoy a apoyar la manifestación frente a la sede central de la Junta Central Electoral.

“Yo no he venido hoy aquí a exigir que se me reconozca una candidatura triunfante, vengo por un motivo de mayor razón, hoy estamos aquí para defender la democracia de la República Dominicana”, enfatizó Fernández.

Origen de la manifestación. Se recuerda que Leonel Fernández denunció que se realizó un fraude en las votaciones de las primarias simultáneas de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) donde resultó ganador Gonzalo Castillo.