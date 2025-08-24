Leonel Fernández, sobre apagones: «Nos han condenado a vivir en la oscuridad»

Apagones prolongados, escasez de agua y altos precios de alimentos tienen al pueblo irritado, asegura Leonel Fernández

Exdirigentes del PRM y el PLD se juramentan en la Fuerza del Pueblo

San Pedro de Macorís. – El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de condenar al país a “vivir en la oscuridad”, en medio de una crisis marcada por apagones prolongados, escasez de agua y el incremento constante en los precios de los alimentos.

“Nos han condenado a vivir en la oscuridad. Después de haberse resuelto durante nuestra gestión el servicio eléctrico, ahora tenemos tandas de apagones de más de 8 horas. El pueblo está irritado, el pueblo está molesto, el pueblo está indignado, por eso desde ya le dicen que preparen sus maletas, porque en el 2028 e’ pa’ fuera que van”, expresó Fernández al encabezar un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en el municipio de Consuelo.

El líder opositor señaló que el actual gobierno se ha especializado en dar apagones “de noche y de día”, pero que lo más preocupante es que “no saben por qué son los apagones”. En ese sentido, cuestionó las múltiples explicaciones oficiales, que van desde el sargazo en las costas y las altas temperaturas, hasta supuestas averías en una turbina de la central Punta Catalina.

A la crisis energética, Fernández sumó la escasez de agua potable en todo el territorio nacional y el encarecimiento de los productos básicos. “Todo anhelo de cambio en el actual gobierno se perdió, pero hay una esperanza renovada en la Fuerza del Pueblo”, afirmó.

Crisis hospitalaria

Fernández también criticó la gestión del sector salud en la provincia, destacando la falta de mantenimiento e inversión en los hospitales. Recordó que la remodelación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa ha sido inaugurada tres veces sin que concluyan los trabajos.

Asimismo, denunció el desplome del techo del hospital Jaime Oliver Pino hace apenas dos meses y calificó como “una tragedia” el abandono del hospital del distrito municipal El Puerto, donde las comunidades no pueden acceder a servicios básicos de salud.

“Tenemos un gobierno ineficiente, indolente e insensible a los problemas básicos de esta población”, sentenció.

En su intervención, Fernández destacó que durante sus gestiones presidenciales se ejecutaron obras de impacto en San Pedro de Macorís y la región Este, como la construcción del puente Mauricio Báez y la Autovía del Este, que conecta desde la capital hasta Punta Cana, el Hospital Regional Antonio Musa, la pavimentación de los barrios, así como una larga lista de obras.

“El PRM prometió cambios, pero lo que ha hecho es conducirnos a un retroceso típico del siglo XIX. En cambio, desde la Fuerza del Pueblo hay una esperanza renovada para devolverle al país un rumbo de progreso”, concluyó.

Juramentaciones en San Pedro de Macorís

Este domingo, en San Pedro de Macorís, el líder opositor juramentó en la FP a exintegrantes del gobernante PRM, del PLD, así como también a líderes religiosos.

En horas de la mañana, Fernández juramentó a exdirigentes del PRM y del PLD, además de personalidades influyentes del municipio de Consuelo. El acto se efectuó en el Club 7 de Septiembre.

Entre los nuevos militantes de la FP se encuentran: Luisa Mercedes De los Santos, Virgen Castillo Acosta, Jorge Antonio Castillo Acosta, Jean Carlos García Polanco, Ana María Santana Figueroa, Jorge Giménez Santana, Juana María Castillo Santana y Germán Ezequiel Tiburcio.

También se juramentaron María Altagracia Gabot (La Máquina), Freddy Medina, Mario Beltré, Tanya Soto, Yosandy Santana (presidente del Movimiento Juventud Fuerza del Pueblo), Robert Bonilla, Santos Ortiz, Roberto Antonio Santana (reformista y excandidato a regidor), Julio César Brito y Julio César Castro.

Otros de los juramentados por Fernández fueron Yonairis Castillo Santana, Dolores Santana Figueroa, Andy Antonio Figueroa y Miguel Ángel Herrera, además de un amplio grupo de nuevos miembros.

Fernández finalizó su periplo en San Pedro de Macorís juramentando al pastor Darío Lizardo, presidente del movimiento Pastores Evangélicos con Leonel. Este movimiento está integrado, además, por Sandi Añasco Ramírez, director ejecutivo; Bienvenido Mercedes, pastor ejecutivo; Sonia Pacheco, coordinadora ejecutiva del frente de maestros y directora de la escuela primaria Padre Sillas; y Edili Báez Polanco, coordinadora de comunicación, entre otros.