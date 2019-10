ENCUESTA: Leonel Fernández supera a Gonzalo Castillo con un 59%, según Polnav

A solo cuatro días para las elecciones primarias el precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández aventaja al también aspirante del mismo cargo por ese partido Gonzalo Castillo. Según los resultados del estudio realizado por Polnav el expresidente Leonel Fernández resultaría ganador de la contienda interna por la candidatura presidencial del PLD, con un 57.5% contra un 39% del precandidato Gonzalo Castillo, entre los electores dominicanos que se declaran “seguro” votarán en las primarias abiertas de ese partido.

Un 3.5% de los encuestados votaría por otro precandidato o no ha decidido por quien va a votar, según la encuesta.

En el caso de las primarias del PRM, el Lic. Luis Abinader obtuvo el 83.1% del apoyo de los electores encuestados en esta entrega de la PolNav; mientras que el expresidente Hipólito Mejía obtendría el 12.1% del favor de los miembros de esa organización con intención de ir a votar este domingo en sus elecciones primarias. Un 4.8% de los miembros de esa organización afirmó no estar decidido por quien votará en ese certamen, indican los resultados del sondeo de opinión.

Escenario electorales presidenciales 2020

La firma encuestadora PolNav presentó también los resultados de escenarios electorales hipotéticos, donde enfrentaron a los precandidatos punteros de uno los partidos mayoritarios en escenarios electorales presidenciales.

La encuesta enfrenta al Lic. Luis Abinader por el PRM con Fernández por el PLD. En este escenario Fernández obtiene un 52.7% de las preferencias contra un 37.1% de Abinader. Un 8.1% no votaría mientras un 2.1% votaría por otros candidatos o candidatas o aún no decide por quien sufragará. Un segundo escenario publicado enfrenta a Castillo con Abinader. En este escenario, Abinader resulta con un 40.2% de la intención de los votantes encuestados, mientras que el 37.9% se decanta por Castillo por el PLD, lo que constituye un empate técnico entre ambos precandidatos.

El 9.9% afirma no votaría mientras un 12% lo haría por otro de los candidatos o no se ha decidido.

Simpatía del electorado por partido político

La encuesta indica que el PLD mantiene una ventaja significativa en cuanto a las preferencias de los electores con un 64.5% del electorado, mientras un 29.3% se declara simpatizante del PRM. El PRD alcanza un 1.5% de las preferencias mientras que Alianza País alcanza un 0.7% de la preferencia; PRSC, registra el 0.5% según los resultados de la encuesta. Los resultados del sondeo indican además que el PQD, la APD y el Frente Amplio alcanzan entre 0.2% a 0.3% cada uno. El resto de las organizaciones sumadas alcanza un 0.6% mientras el 2.1% no se declaró afín con ninguna de las organizaciones políticas.

Indicadores generales

En cuanto a la situación del país, los resultados de la encuesta indican que el 34% de los encuestados considera que el país va en la dirección correcta, mientras el 63% entiende que va en dirección equivocada. Un 3% no contestó la pregunta.

A pesar de que un 57.5% valora la figura del presidente Medina de manera positiva, la aprobación de la gestión de gobierno consigue la aprobación del 46.6% del electorado encuestado; mientras que un 49.2% afirma que “desaprueba” la forma como Medina conduce su gobierno. Un 4.2% se

abstuvo de contestar.

Datos técnicos del estudio

La encuesta fue realizada mediante la técnica de entrevistas presenciales en hogares. Contó con una muestra final de n=1,233 casos para el público general con un margen de error de +/- 2,7% y un nivel de confianza de 95%.

El trabajo de campo se realizó a nivel nacional entre el sábado 28 al lunes 30 de septiembre de 2019, utilizando un método de muestreo no probabilístico con cuotas de sujeto para asegurar la representatividad de la muestra de acuerdo con el padrón de hábiles de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, controlando en esta el nivel socioeconómico, la edad y el género de los encuestados.

Para completar las 1.233 encuestas se abordó un total de 2.065 hogares, entre los cuales en 367 no abrieron la puerta, en 51 no se encontró quien cumpliera con las cuotas sociodemográficas, mientras que 339 no quisieron contestar la encuesta. Del total de abordados, 75 sujetos no votaban en la localidad, lo que dejó un saldo de 1.233 encuestas completas en hogares de manera

efectiva.

La encuesta fue financiada por un grupo de empresarios dedicados a la importación de artículos electrónicos, que realizan este tipo de estudios con frecuencia. El representante del grupo de empresarios es propietario de JJ Electric S,A., el Sr. Juan José Castillo Gómez.

La empresa ya ha depositado toda la documentación requerida por la JCE de la República Dominicana, de acuerdo con la ley vigente relativa a la publicación de estudios de mercado.

Sobre Polnav mexico

Desde el 2009 POLNAV Asesores ha participado en diversos proyectos de investigación y asesoría política para clientes en diversos países de Latinoamérica y Estados Unidos, dando soluciones para la toma de decisiones estratégicas.

Es presidida por el reconocido politólogo, Israel Navarro; quien además fue editor y director de operaciones internacionales-Latinoamérica de la revista Campaigns & Elections. Es experto en investigación y técnicas de campaña de vanguardia. Ha sido conferencista en varias conferencias internacionales orientadas al sector político latinoamericano.

Israel es comentarista político de varias cadenas internacionales de radio y televisión como: El Financiero, Bloomberg, NTN24, Vivo Play, EfektoTV, RTTV America, HispanTV, La Voz de América,

y en otros medios locales en México y Ecuador.

El 12.3% afirma haber recibido alguna amenaza de castigo mientras el 24.7% afirma haber recibido dinero, favores o promesas para apoyar actividades y/o votar por algún candidato.

Según los resultados de la encuesta de la firma mexicana Polnav, uno de cada tres votantes dominicanos ha recibido algún tipo de coacción para apoyar actividades de algún candidato o como medida preparatoria para el certamen electoral que se celebrará el próximo domingo 06 de octubre.

La encuesta publicada el miércoles 2 de octubre indica que el 24.7% de los electores encuestados ha recibido un ofrecimiento, regalo, favor o promesa por participar o apoyar a algún candidato o algún evento político. Por su parte, los resultados del estudio indican que el 12.3% de los ciudadanos entrevistados por la firma a nivel nacional ha recibido alguna amenaza o castigo para votar por algún candidato o por participar o apoyar algún evento político.

El politólogo Israel Navarro, ejecutivo de la firma encuestadora, afirmó que los resultados de la encuesta indican que los niveles de no respuesta y de reporte explícito de estas acciones de determinados candidatos o candidatas, podría estar impactando la respuesta de la real intención del voto en los actuales momentos.