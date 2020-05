Leonel no ve impedimento para voto en el exterior

El presidente y candidato presidencial de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, manifestó ayer que “no hay razones para que no haya voto en el exterior” durante las elecciones presidencial y congresuales del próximo 5 de julio, a propósito de los reclamos para que la Junta Central Electoral (JCE) garantice el derecho al sufragio de la diáspora dominicana.

Consideró que si no hay objeción por parte de las autoridades estadounidenses para que se efectúen los comicios en suelo norteamericano no debe surgir la objeción desde la República Dominicana ni de las autoridades electorales.

“Ese es un derecho consagrado constitucionalmente, consagrado por nuestras leyes, de que esos ciudadanos en el extranjero tienen el legítimo derecho al sufragio como los que viven en la República Dominicana”, expresó Fernández.

El también expresidente de la República llamó a no crear obstáculos desde RD y garantizar que esos compatriotas puedan ejercer su derecho al voto.

Juramenta en FP a transportistas y políticos. Fernández dejó juramentados como miembros de FP a cientos de transportistas que integran el Comando Nacional del Transporte con Leonel, así como a dirigentes políticos de Barahona que abandonaron las filas del PLD y PRD.

Entre los juramentados figuran dirigentes como Inés María Matos, subsecretaria nacional de Educación; y Luis Antonio Ortiz Féliz (Nolin), secretario general del comité provincial.

Además están Warner Rafael Urbáez, regidor del municipio de Peñón; Reginaldo Carrasco Féliz, presidente del Intermedio de Enriquillo; y Ricardo Antonio Féliz, presidente del Comité Intermedio C2 de Cabral.