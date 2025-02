Nueva York. El presidente de la FP y expresidente de la república, Leonel Fernández, y la alcaldesa del Distrito Nacional, secretaria general del PRM y aspirante a la presidencia de la RD, Carolina Mejía, se encuentran de gira por Estados Unidos.

El expresidente Fernández está desde el pasado día 11 desarrollando encuentros políticos y privados, hasta el próximo día 21.

Mientras que Mejía arribó la mañana de este domingo por el aeropuerto Newart-NJ, para sostener contactos políticos y privados.

También tratará el malestar reinante en el partido de gobierno tras la posición asumida recientemente por el presidente de la organización, Julio César Mateo (Yulín), quien despotricó contra el presidente Luis Abinader por no nombrarlo a él y otros como cónsules en EUA. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=vGZj94mvrGM Hará un llamado a la unidad.

Leonel ya ha sostenido reuniones privadas en la GFDD Florida; y con el Dr. Steven V. Melnik Chairman, vía Zoom junto a Rudy Minaya y Osvaldo Almonte.

El jueves 13 se reunió en Washington D.C. con Mark Hugo López, director de investigación sobre raza y etnicidad en el Pew Research Center.

También con el director general de la OEA, Luis Almagro; participó de un almuerzo con Daniel P. Erikson, Former Deputy Assistant Secretary of Defense for the Western Hemisphere.

Al día siguiente se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El sábado llegó a NYC y despachó con dirigentes de la seccional de NY, profesionales, empresarios y académicos, entre otros, desde el hotel donde se hospeda en Down Town.

Ayer domingo participó en la |asamblea del partido de la circunscripción 1-USA, en Union City-NJ, y en horas de la tarde estuvo en un encuentro con decenas de taxistas y peluqueros en El Bronx.

Este lunes 17 se reunirá con el Embajador Sergio França Danese, representante de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas. En horas de la noche viajará a Boston-Massachusetts.

El miércoles 19 almorzará con Scott Taylor, decano de la Escuela Frederick S. Pardee School of Global Studies de la Universidad de Boston, y en la tarde firmará un acuerdo con las autoridades de dicha Universidad.

En la noche se trasladará a NYC. El jueves 20 desarrollará diversas actividades en NYC, y el viernes 21, el doctor Fernández regresará a la RD.

Carolina Mejía

La alcaldesa llegó la mañana de este domingo a eso de las 2:00 pm, por el Aeropuerto de Newart-NJ, y luego almorzó en la casa de la diputada del exterior, Kenia Bidó. Más tardes hubo un encuentro con la dirigencia en el local del partido, en Passaic, donde juramentó su equipo de campaña.

Al finalizar, un grupo muy reducido de perremeístas se reunieron con ella en el restaurant Bocaditos Bistro, en Paterson, para tratar sobre su candidatura.

Asistieron los cónsules de NY y NJ, Jesús -Chú- Vásquez y Bertico Santana; el presidente y la secretaria general de la seccional en NJ, Lucilo de los Santos y Yanet Garabito; la diputada Kenia Bidó; Neftalí Fuerte y su esposa, la vicecónsul Isaura Nivar de NY, quienes se comprometieron apoyar su precandidatura presidencial.

Hoy lunes 17, Carolina sostendrá reuniones privadas y a las 7:00 pm se reunirá con la dirigencia de la organización en el local del partido, en El Bronx.

Este martes 18 hará un encuentro masivo a partir de la 1:00 pm. en los exclusivos salones de la Corporación High Class, ubicado en el 1700, en la avenida Jerome con la calle 175, El Bronx.

El miércoles 19, Mejía asistirá a la seccional de Filadelfia a partir de las 4:00 pm en el local 12 de la calle 3528.

El jueves 20 tendrá un encuentro con las seccionales de Rhode Island y Connecticut a las 12:30 p.m. en el 1248 de la calle Broad, en Providence. Ese mismo día Carolina estará a las 5:00 pm con la seccional de Massachusetts, en el 530 Broadway.