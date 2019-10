Leonelistas y danilistas se insultan como nunca; crisis PLD se ahonda

La crisis del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha roto con el comportamiento flemático de sus dirigentes, pues con insultos enardecidos, cargados de rabia, se echan en cara el fraude que se habría cometido en las primarias en contra del precandidato Leonel Fernández, o defienden la legitimidad de un proceso en el que salió ganador Gonzalo Castillo, de la facción del presidente Danilo Medina.

Mediocridad, envidia, nido de víboras, payasadas, ingratitud, resentimiento, son parte de los apelativos con que se descalifican unos y otros en redes sociales, lo cual dista mucho de la obediencia y la decencia con las que pretendían diferenciarse de los políticos de otros partidos.

Las descalificaciones comenzaron en la víspera de las primarias, cuando Castillo irrumpió como contrincante de Fernández, y se acentuaron cuando la Junta Central Electoral lo declaró como ganador.

La resistencia de Fernández a aceptar lo que considera un fraude colosal, producto de la “delincuencia política”, abrió las compuertas de la ira, y la respuesta del danilismo se circunscribe en la posición tomada por el Comité Político, que repudió la actitud “de quienes no acatan la voluntad de la mayoría”.

Felucho Jiménez, de la corriente danilista, consideró al respecto que en esta coyuntura Fernández ha terminado como un payaso, cuando pudo haber tenido un final más feliz y honorable, luego de ocupar sitiales importantes en la historia dominicana.

El leonelismo ataca. Desde el leonelismo las respuestas no se hicieron esperar. Roberto Rosario afirmó que “la envidia y resentimientos de Felucho con @LeonelFernandez viene d lejos, no le perdona que en 1994 lo desplazara en la Vice de Bosch y presidencia 1996. Decía ese “morenito”no tendría acceso a grandes empresarios, cuestionaba su linaje diferente al suyo. Nunca lo llamó presidente.

“Me piden corregir este tuit y lo voy hacer. El señor Felucho inició una campaña de descrédito contra las personas que acompañan al compañero @LeonelFernandez. Que después no se queje. Palabras traen respuestas. Esos dos decretos, de @DaniloMedina en su casa lo tienen loco de atar”.

El diputado Rubén Maldonado también refutó las declaraciones de Felucho, tildándolo de mediocre y envidioso.

“Los mediocres y los pequeños como Felucho Jiménez, no están en capacidad de reconocer la grandeza de un hombre de la estatura de @LeonelFernandez, quien por demás es la figura nacional e internacional más trascendente de R.D.

“Porque los hombres ingratos, mediocres y mal agradecidos como tu, tienen todos el mismo patrón de conducta de detractar al jefe anterior para congraciarse con el nuevo amo. Eres y seguirás siendo siempre un simple empleado del poder de turno que ladrarás cuando te manden a ladrar.

“Felucho mueres de la envidia porque jamás llegarás a ser ni el hombre que cargue los zapatos del líder y tres veces presidente @LeonelFernandez”.

Francisco Méndez expresó también que “lo ocurrido a @LeonelFernandez en las primarias, es lo mejor que podía haberle pasado. Hombre de bonhomía, no conflictivo por naturaleza, se ha visto obligado a enfrentar la malignidad, la envidia y el rencor. Siempre expuesto a la puñalada trapera, ahora peleará de frente”.

En tanto que Rafael Núñez, vocero de Fernández, afirmó que “@AndrsLMateo2, reputado intelectual, ha dicho que @DaniloMedina es rencoroso y mediocre. Su principal prenda, sin embargo, es su intolerancia porque cancelar a @GedeonSantosR por contradecirlo en la reforma constitucional denota una personalidad autoritaria.

Reacciones contra Lidio Cadet. En la proclamación de los candidatos ganadores en las primarias, Lidio Cadet, presidente de la Comisión Electoral del PLD, dijo algunas frases que se consideran críticas alusivas a Fernández.

Entre éstas: “Es mejor un infierno compartido con el resto de nuestros hermanos, que una salvación humillante”.

Sobre el particular Fernando Fernández dijo que “el error fue traer a Quirino y no dijiste nada. El error fue hacerle un fraude a casi un millón de peledeístas y tú eres cómplice. @LeonelFernandez hará lo correcto ante Dios y la historia. Ustedes, como lo pediste, arderán en los fuegos del infierno! Amén”.

Fernando Caamaño refirió sobre el mismo tema que “Soy de los muchos que prefieren que el Sr. Lidio Cadet, se quede con ese infierno enterito para él, Danilo y Gonzalo….que bien se lo merecen!”