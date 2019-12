¡LEONES GANAN! Rompen racha negativa con trabajo de Filia

El primer bate Eric Filia fue perfecto en el plato y remolcó un par de carreras para llevar a los Leones del Escogido a un triunfo 6-2 sobre los Tigres del Licey.

Filia bateó de 3-3, con un doble, dos remolcadas y una anotada y fue clave para que los Leones rompieran una racha de dos derrotas y equilibrar su marca en 3-3 al llegar a la pausa de Año Nuevo.

La victoria fue para Wirfin Obispo (1-0) con dos entradas en blanco, mientras que Jumbo Díaz se encargó de la novena para terminar el encuentro.

La derrota fue para Mauricio Cabrera (0-1) con dos hits y dos carreras permitidas en apenas un tercio de episodio.

En la segunda entrada, y luego de dos outs, Yeison Asencio anotó por un error de Ryan Court en batazo de Sergio Alcántara para poner al Licey arriba 1-0.

Una entrada más tarde, Jorge Bonifacio liga triple y es remolcado por un elevado de sacrificio de Sócrates Brito que puso el partido 2-0 a favor de los azules.

Pero los Leones respondieron en la parte baja de esa entrada, con un sencillo remolcador de Franchy Cordero al jardín izquierdo, con el que anotó Eric Filia que había conectado un doble y el juego se puso 2-1 a favor del Licey.

El Escogido atacó nuevamente en el sexto, cuando Wilkin Castillo conectó un sencillo con las bases llenas, remolcando a Carlos Asuaje, pero César Puello es puesto out intentando anotar. Eric Filia recibe boleto para llenar las bases nuevamente y anota Joey Terdoslavich, antes de que Ryan Court entregara el último out de la entrada, dejando a los Leones arriba 3-2.

En el octavo, Filia se dejó sentir otra vez, con otro hit que remolcó a Gustavo Nuñez para ampliar la ventaja a 4-2 a favor de los rojos.

Ryan Court le siguió con doble y Franchy Cordero recibió boleto intencional para llenar las bases. Jimmy Paredes entra como emergente y recibe otro boleto para que anotara Filia.

Carlos Asuaje batea al cuadro y en jugada de selección anota Cordero por error en tiro y Court es puesto out para el segundo out de la entrada.

César Puello se poncha para cerrar la entrada, pero los Leones ahora con ventaja 6-2. Por los Leones, además de Filia, Franchy Cordero y Jimmy Paredes empujaron una vuelta cada uno.

Por el Licey, Jorge Bonifacio ligó triple y anotó una. Sócrates Brito, remolcada.