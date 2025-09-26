Leones inician sus entrenamientos

  • Hoy
Leones inician sus entrenamientos

26 jugadores asistieron al primer día de las prácticas.

Enfocados en el objetivo de levantar una nueva corona, los Leones del Escogido iniciaron sus entrenamientos oficiales, con los jardineros Sócrates Brito, Junior Lake y Franchy Cordero liderando a un grupo de 26 jugadores.

“Los muchachos se mostraron contentísimos de estar aquí. Eso es lo que uno quiere ver, que haya ese compromiso. Ellos están claros con la meta que tenemos de volver a ser campeones”, declaró Carlos Peña, el gerente general de los campeones nacionales y del Caribe.

“Nosotros no nos escondemos del hecho de que el año pasado fuimos campeones, pero entendemos que eso ya pasó. Este es un año de nuevos retos y tenemos que enfrentarlos de la mejor manera”, siguió diciendo.

Junto con Brito Lake, Cordero, también se presentaron los lanzadores Phillips Valdez, Denyi Reyes, Diógenes Almengó, Iván Armstrong, y Rodolfo Martínez. “El tener todas estas piezas temprano, estos veteranos de la liga, es tan importante porque ellos son los que dan el ejemplo. Me encanta que no tuvimos que pedirles que vinieran, ellos lo hacen por su cuenta y es una tremenda señal”, expresó el ejecutivo rojo.

Puedes leer: Filis aseguran pasaje directo a 2ª ronda playoffs

La primera práctica escarlata fue pilotada por Tony Díaz, asistente del dirigente Alex Cintrón. Díaz seguirá al frente mientras Cintrón completa su labor con los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Leones inician sus entrenamientos
Leones inician sus entrenamientos
26 septiembre, 2025
¡Cuidemos este felino! Siete razones para amar a los leones
¡Cuidemos este felino! Siete razones para amar a los leones
10 agosto, 2025
¡Barrida! Titanes a la final; eliminan a los Leones
¡Barrida! Titanes a la final; eliminan a los Leones
25 julio, 2025
Leones ganan 5to en fila y totalizan 10 triunfos en LNB
Leones ganan 5to en fila y totalizan 10 triunfos en LNB
28 junio, 2025
¡Cumplieron! Leones dan corona a RD
¡Cumplieron! Leones dan corona a RD
10 febrero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Barbas en remojo

Barbas en remojo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo