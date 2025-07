¿Les digo algo?

En vez de modernizarse, los nuevos proyectos del Código Penal y el Código Laboral amenazan con arrastrarnos al pasado. Ambos requieren reformas urgentes, pero las propuestas en discusión reflejan un grave retroceso. El Código Penal excluye las tres causales del aborto, incluso en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, perpetuando la violencia y discriminación contra mujeres y niñas. Criminaliza la protesta, crea tribunales especiales para policías y militares, permite castigos punitivos a menores y, peor aún, incluye la prescripción de delitos por corrupción, lo que equivale a dar carta blanca a la impunidad. El Código Laboral, si se cede a la presión empresarial, eliminaría la pasantía, dificultando la formación de sindicatos, restringiendo el derecho a huelga y debilitando la libertad sindical. Además, al igual que el Código Penal, criminaliza la protesta, consolidando un modelo represivo que castiga la disidencia. Estas reformas no responden al deseo de justicia ni del progreso, sino a la conveniencia política y económica. En nombre de una supuesta modernización, se busca desmantelar derechos ganados con décadas de lucha.

La sociedad dominicana merece más. Merece leyes que amplíen derechos, no que los recorten. Que protejan a los más vulnerables, no que fortalezcan privilegios ni premien la corrupción. Avanzar hacia atrás es retroceder en derechos, en justicia, en democracia.

No se trata solo de cambiar códigos, sino de defender principios. Frente a estas propuestas, el principio irrenunciable es el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas.