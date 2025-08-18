¿Les digo Algo?

La muerte es la realidad hacia la que todo ser viviente camina irremisiblemente, sin embargo, pese a su cotidianidad, el ser humano no la considera un trance amigable que deberíamos aceptar y prepararnos para vivirla en la completa certidumbre de la finitud inherente a todo ser viviente.

Desde el año 2020 he tenido un contacto frecuente con la muerte: familiares, amigos y conocidos en periodos cortos por causas como la covid-19, paros cardíacos, cánceres fulminantes, accidentes cerebrovasculares, entre otros motivos que apagaron la existencia de personas útiles, compasivas y productivas para la sociedad y la cultura.

René Fortunato cumple un mes de haber enfrentado la última prueba a que nos somete la vida: la muerte. Vivió su finitud como era su práctica y la asumió con el realismo que lo caracterizó. se preparó para ese momento que a todos (as) nos toca.

Lo conocí cuando vine a estudiar, y desde entonces nació entre nosotros una hermandad que se consolidó hasta su último día. Desde nuestro primer encuentro vivimos, festejamos y sufrimos los buenos, malos y tristes eventos que la vida nos dio, así consolidamos nuestra hermandad.

Desde el 18 de julio del presente veo y siento a René como siempre, en el holograma anidado en mi memoria de cada fragmento compartido en nuestra amistad sincera.

Nuestras perdidas se acentúan con los fallecimientos de Milton González, de José Rafael Lantigua, de Miguel Aponte Viguera y Antonio (Tony) Isa Conde, amigos forjados en los afanes laborales y los ideales de lograr una sociedad más humana y justa. Descanso eternos a sus almas!