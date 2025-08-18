¿Les digo Algo?

  • Nexcy D´Leon
¿Les digo Algo?

Nexcy D´León

La muerte es la realidad hacia la que todo ser viviente camina irremisiblemente, sin embargo, pese a su cotidianidad, el ser humano no la considera un trance amigable que deberíamos aceptar y prepararnos para vivirla en la completa certidumbre de la finitud inherente a todo ser viviente.

Desde el año 2020 he tenido un contacto frecuente con la muerte: familiares, amigos y conocidos en periodos cortos por causas como la covid-19, paros cardíacos, cánceres fulminantes, accidentes cerebrovasculares, entre otros motivos que apagaron la existencia de personas útiles, compasivas y productivas para la sociedad y la cultura.

Puede leer: ¿Les digo algo?

René Fortunato cumple un mes de haber enfrentado la última prueba a que nos somete la vida: la muerte. Vivió su finitud como era su práctica y la asumió con el realismo que lo caracterizó. se preparó para ese momento que a todos (as) nos toca.

Lo conocí cuando vine a estudiar, y desde entonces nació entre nosotros una hermandad que se consolidó hasta su último día. Desde nuestro primer encuentro vivimos, festejamos y sufrimos los buenos, malos y tristes eventos que la vida nos dio, así consolidamos nuestra hermandad.

Desde el 18 de julio del presente veo y siento a René como siempre, en el holograma anidado en mi memoria de cada fragmento compartido en nuestra amistad sincera.

Nuestras perdidas se acentúan con los fallecimientos de Milton González, de José Rafael Lantigua, de Miguel Aponte Viguera y Antonio (Tony) Isa Conde, amigos forjados en los afanes laborales y los ideales de lograr una sociedad más humana y justa. Descanso eternos a sus almas!

Nexcy D´Leon

Nexcy D´Leon

Publicaciones Relacionadas

¿Les digo Algo?
¿Les digo Algo?
18 agosto, 2025
Militares, 1J4 y Bosch en frontera imperial
Militares, 1J4 y Bosch en frontera imperial
16 agosto, 2025
René Fortunato: cronista visual y pensador del cine dominicano
René Fortunato: cronista visual y pensador del cine dominicano
2 agosto, 2025
Fallece Milton González, fotoperiodista dominicano
Fallece Milton González, fotoperiodista dominicano
24 julio, 2025
La despedida del cineasta de los documentales: René Fortunato
La despedida del cineasta de los documentales: René Fortunato
21 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Edición impresa, sábado 16 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 16 de agosto de 2025

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

No es momento de encuestas, ahora es momento de trabajo dice Eduardo Sanz Lovatón

No es momento de encuestas, ahora es momento de trabajo dice Eduardo Sanz Lovatón

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo