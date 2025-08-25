¿Les digo algo?

  • Nexcy D´Leon
¿Les digo algo?

Nexcy d’León

El gran calor que vivimos no es un simple verano sofocante. Es un aviso. La República Dominicana y todo el Caribe están registrando temperaturas históricas que convierten el aire en un horno, el suelo en brasas y el mar en un depósito de energía peligrosa. Esa energía acumulada puede ser el combustible para ciclones y huracanes de gran intensidad, de esos que marcan generaciones y destruyen en horas lo que tarda años en levantarse.

Puede leer: ¿Les digo Algo?

El calor es un síntoma, pero también es un preludio. Y frente a él, lo peor es la indiferencia. Como sociedad, necesitamos comprender que los fenómenos climáticos extremos ya no son excepciones: son la nueva normalidad. La gente debe estar atenta a las informaciones oficiales, verificar siempre las fuentes y evitar la trampa del rumor que confunde y paraliza. Las autoridades, por su parte, tienen que ser claras, responsables y oportunas en la comunicación: un mensaje mal dado puede costar vidas. Pero el reto no termina ahí. El Estado debe definir políticas públicas que reduzcan las fragilidades de nuestras comunidades, que fortalezcan la resistencia de las infraestructuras, que multipliquen la capacidad resiliente de la población. Y, sobre todo, que eduquen. Porque la educación en el conocimiento del clima y de sus fenómenos es la mejor medida de prevención.

¿Les digo algo? Sin educación climática no habrá preparación real. Y en un país donde la pobreza hace a muchos más vulnerables, aprender a leer las señales del tiempo es tan vital como el agua misma.

Nexcy D´Leon

Nexcy D´Leon

Publicaciones Relacionadas

No dormirse en laureles de los éxitos relativos
No dormirse en laureles de los éxitos relativos
25 agosto, 2025
¿Les digo algo?
¿Les digo algo?
25 agosto, 2025
Los pollos
Los pollos
25 agosto, 2025
Alza en uniformes provoca corre corre previo año escolar
Alza en uniformes provoca corre corre previo año escolar
25 agosto, 2025
Envejecimiento población RD afectará la seguridad social
Envejecimiento población RD afectará la seguridad social
25 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

La salud mental infantil y redes sociales: riesgos reales y soluciones científicas

¿Aburrido? 3 joyas ocultas de Netflix

¿Aburrido? 3 joyas ocultas de Netflix

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo