Letizia García Medina, será primera dominicana en danza sobre patines en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La República Dominicana escribe una nueva página en su historia deportiva. Por primera vez, el patinaje artístico en la modalidad de danza tendrá representación quisqueyana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, gracias a la clasificación de Letizia García Medina, una joven atleta que llevará el tricolor nacional sobre sus patines.

Desde la fundación del evento en 1926, nunca antes una dominicana había alcanzado este escenario en dicha disciplina, convirtiendo la hazaña de García Medina en un símbolo de perseverancia, talento y orgullo para más de 11 millones de compatriotas.

Un papel fundamental en este recorrido lo ha jugado su madre, la doctora Tania Medina, cuyo apoyo y ejemplo han acompañado a Letizia desde sus primeros pasos en el deporte. Su respaldo ha sido decisivo tanto en la formación personal como en la carrera de la atleta.

Este logro es también la victoria de un proyecto colectivo: Skateland Academy, fundada en 2021 por Nairym Hernández junto a Ramón de la Cruz, que en pocos años ha transformado el panorama del patinaje artístico en el país. La academia ya había dado señales de grandeza en la escena internacional con resultados destacados, entre ellos una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2024 y la participación estelar de Letizia en Buenos Aires 2025.

La formación de la atleta ha contado con la guía cercana de sus entrenadores @nayrim y @annalisamarri, y con el respaldo institucional de la Federación Dominicana de Patinaje (Fedopatin).

La clasificación de García Medina no solo abre un camino inédito para el deporte nacional, sino que también inspira a nuevas generaciones de jóvenes que sueñan con alcanzar escenarios internacionales.

Su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 será mucho más que una competencia: será el reflejo del compromiso de un país que sigue expandiendo sus fronteras deportivas.