Lewis Hamilton y otros famosos que han conmovido al mundo por el amor a sus mascotas

  • Hoy
Lewis Hamilton y otros famosos que han conmovido al mundo por el amor a sus mascotas

Las mascotas no solo acompañan a millones de personas en su vida cotidiana, también ocupan un lugar especial en el corazón de muchas celebridades que han compartido públicamente momentos emotivos junto a sus animales. Desde homenajes hasta gestos solidarios, figuras del deporte, la música y el cine han conmovido a sus seguidores por la forma en que expresan su amor por sus compañeros peludos.

Lewis Hamilton: el campeón que corre con su perro Roscoe

El siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha convertido a su bulldog inglés Roscoe en una figura casi tan famosa como él. Roscoe lo acompaña en los paddocks, en sesiones de fotos y hasta en entrevistas. Hamilton ha compartido en redes sociales cómo Roscoe lo ayudó emocionalmente durante momentos difíciles, describiéndolo como “una fuente de paz y alegría”. El piloto incluso ha promovido el veganismo a través de la dieta de su mascota.

Lady Gaga y Asia: una conexión inseparable

La cantante Lady Gaga ha mostrado en múltiples ocasiones su profundo vínculo con su perra Asia, una bulldog francesa. Asia ha aparecido en campañas publicitarias, alfombras rojas y publicaciones que revelan el lado más sensible de la artista. Gaga ha expresado que Asia fue su “compañera emocional” durante etapas de ansiedad y recuperación personal.

Chris Evans y Dodger: una historia de adopción que inspiró a miles

El actor Chris Evans, conocido por interpretar a Capitán América, adoptó a su perro Dodger durante el rodaje de una película. Desde entonces, ha compartido momentos entrañables en redes sociales, incluyendo videos de reencuentros que han emocionado a millones. Evans ha usado su plataforma para promover la adopción responsable de mascotas.

Celebridades que promueven el bienestar animal

Otras figuras como Selena Gomez, Ricky Gervais, Millie Bobby Brown y Zac Efron han participado en campañas de protección animal, compartiendo historias personales que han generado conciencia sobre el abandono, el maltrato y la importancia de la adopción.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Lewis Hamilton y otros famosos que han conmovido al mundo por el amor a sus mascotas
Lewis Hamilton y otros famosos que han conmovido al mundo por el amor a sus mascotas
29 septiembre, 2025
Vendían alimento para mascotas vencido en el Distrito Nacional
Vendían alimento para mascotas vencido en el Distrito Nacional
23 septiembre, 2025
Golpe de calor en mascotas: cuidados y prevención esenciales  
Golpe de calor en mascotas: cuidados y prevención esenciales  
4 septiembre, 2025
El lento arranque de Lewis Hamilton con Ferrari que preocupa a los fanáticos
El lento arranque de Lewis Hamilton con Ferrari que preocupa a los fanáticos
1 septiembre, 2025
¿Tu gato te quiere? Las razas más cariñosas (y las que prefieren estar solas)
¿Tu gato te quiere? Las razas más cariñosas (y las que prefieren estar solas)
7 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Sentido común

#SinFiltro: Sentido común

El fracaso de la receta libertaria de Milei

El fracaso de la receta libertaria de Milei

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

La película ‘Dead To Rights’ de la masacre de Nanjing representará a China en los Óscar 2026

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 29 de septiembre de 2025

Desarrollo tecnológico chino

Desarrollo tecnológico chino

Agricultura a la defensiva

Agricultura a la defensiva

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo