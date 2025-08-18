Ley 82-25: ¿Qué implica para los propietarios fuera del Plan Nacional de Titulación?

El Gobierno dominicano presentó oficialmente la Ley núm. 82-25, una reforma que moderniza el régimen del Bien de Familia y redefine la protección legal de los inmuebles en el país. Aunque la normativa trae beneficios significativos para quienes han sido titulados bajo el Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, su impacto varía para los propietarios que no forman parte de dicho plan.

¿Qué cambia con la nueva ley?

La Ley 82-25 elimina la condición de bien de familia para los inmuebles titulados por el Estado, lo que permite a sus propietarios disponer libremente de sus propiedades, incluyendo la posibilidad de usarlas como garantía para acceder a crédito formal.

Sin embargo, los propietarios cuyos inmuebles no están bajo el Plan Nacional de Titulación ,es decir, aquellos que no recibieron títulos mediante programas estatales o construcciones con fondos públicos, no se benefician de esta flexibilización. Para ellos, la ley mantiene la protección tradicional del bien de familia, lo que significa que sus viviendas no pueden ser embargadas ni vendidas sin su consentimiento, siempre que hayan sido construidas con apoyo estatal.

¿Quiénes siguen protegidos?

La protección se mantiene para:

Viviendas construidas con fondos públicos.

Proyectos de vivienda de bajo costo bajo la Ley de Fideicomisos.

Programas estatales de financiamiento o mejoramiento social.

En estos casos, la propiedad sigue siendo considerada bien de familia, lo que limita su libre disposición pero garantiza seguridad jurídica frente a embargos o ventas forzadas.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que la ley busca “equilibrar la protección de la vivienda familiar con la generación de oportunidades económicas”. Por su parte, el director de Bienes Nacionales, Rafael Burgos, subrayó que los títulos de propiedad otorgados bajo el plan estatal podrán servir como respaldo económico en situaciones críticas.