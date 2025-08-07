Ley de Alquileres: Solo dos depósitos y otras novedades 

Informe destaca incremento en la preferencia por alquileres a corto plazo.

Recientemente se aprobó en el Congreso Nacional la nueva Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, una iniciativa que busca modernizar el marco legal de los contratos de alquiler en República Dominicana, sustituyendo una normativa vigente desde 1955.

La pieza, propuesta por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, fue modificada por el Senado y ahora queda lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Principales disposiciones de la nueva ley


Depósito de garantía limitado: En su numeral 13 establece que el propietario podrá exigir al inquilino un depósito no mayor a dos meses del precio del alquiler, en contratos de vivienda.

Excepciones de aplicación: Según el artículo 2, la ley no aplica a pensiones, fincas rurales, hospedajes, zonas francas, alquileres turísticos menores a 90 días, bienes del Estado y actividades comerciales regidas por leyes especiales.

Pago de corretaje: El artículo 7 indica que el pago por servicios de corretaje será responsabilidad de quien lo contrate. Toda oferta en alquiler se presume autorizada por el propietario.

Gastos legales compartidos: Los costos legales derivados del contrato serán cubiertos en partes iguales por el propietario y el inquilino.

Reajuste de renta: El artículo 8 establece que, en caso de no haber acuerdo previo, el reajuste del alquiler en viviendas no podrá exceder del 10 %.

Depósito bancario: El artículo 15 permite que el depósito de garantía sea consignado en el Banco Agrícola o Banco de Reservas, según la ubicación del inmueble, previo acuerdo entre las partes.

Observaciones a la Ley de Fiscalización

En la misma sesión, el Senado acogió las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, propuesta por los senadores Félix Bautista y Ramón Rogelio Genao Durán.

Entre los cambios más relevantes:

Sanción por incomparecencia: Funcionarios que no comparezcan ante el Congreso sin justificación podrán ser sancionados penalmente por desacato.

Ley de Alquileres: Solo dos depósitos y otras novedades 
