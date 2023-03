Ley de Partidos solo contempla multas

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, aseguró ayer que la ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la República Dominicana (33-18) solo contempla multas para los casos de candidatos que obtengan financiamiento de manera fraudulenta.

“Esa ley lo que establece es una multa equivalente al doble de los recursos obtenidos de forma ilícita”, precisó.

Al responder inquietudes de periodistas y ejecutivos del Grupo de Comunicaciones Corripio, Jáquez Liranzo aclaró, además, que la nueva Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, no habla de financiamiento ilícito. Agregó que los gastos de los partidos del 2020 están colgado en la página web institucional

En torno al denominado caso Calamar, Jáquez Liranzo, dijo que la JCE no ha sido notificada y que solo conoce lo que se ha publicado en la prensa. “La JCE no tiene ningún tipo de conocimiento, no ha sido notificada, ni consultada”, precisó.

Desde el pasado domingo guardan prisión por alegada corrupción Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, entre otros exfuncionarios.